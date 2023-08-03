İngiltere'yi karıştıran rapor: Yeni bir pandemi, enerji ve internet kesintisi, yapay zeka...

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İngiltere'nin karşı karşıya olduğu en büyük tehditleri tek tek sıralayan raporda, 840 bin kişinin hayatına mal olabilecek yeni bir salgın, yapay zeka ve Rusya'nın enerji arzını kesintiye uğratması gibi maddeler dikkat çekti.

ŞİMDİYE KADAR YAYINLANAN EN KAPSAMLI RİSK DEĞERLENDİRMESİ

89 maddenin yer aldığı ulusal risk kaydındaki tehditlerin her biri, potansiyel yaşam kaybı, finansal maliyet gibi faktörler değerlendirilerek kapsamlı veri modellemesi ile yapıldı.



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Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden raporun şimdiye kadar yayınlanan en kapsamlı risk değerlendirmesi olduğunu belirterekdedi.

YENİ PANDEMİ İHTİMALİ YÜZDE 5 İLA 25 ARASINDA

İngiliz medyasının bir numaralı gündem maddesi olan rapora göre, olası yeni bir salgın ülke için 'felaket' anlamına gelebilir.

Uzmanlar yeni bir PANDEMİ olasılığının yüzde 5 ila 25 arasında olduğunu tahmin ederken, rapora göre olası salgının sebebi tıpkı koranvirüste olduğu gibi yine bir solunum yolu rahatsızlığı olabilir.



En kötü durum senaryosu kapsamında yeni bir solunum yolu enfeksiyonu salgınının ülkenin yarısının hastalanmasına yol açacağı tahmin edilirken, raporda milyonlarca kişinin hastanede tedavi edilmesi gerektiği ve salgının 840 bine kadar can kaybı ile sonuçlanabileceği belirtildi.

RUSYA ENDİŞESİ: ENERJİ VE İNTERNET KESİNTİSİ

Rusya'nın Ukrayna işgali ile Avrupa'nın bir numaralı sorunu haline gelen enerji arzı da İngiltere'nin hazırladığı ulusal risk kaydında yerini aldı. Moskova'nın küresel enerji arzına yönelik kesinti tehdidinin olasılığı yüzde 0,2 ile yüzde 1 arasında tahmin ediliyor.

Uzmanlar ayrıca Rusya'ya ait denizaltıların su altı fiber optik bağlantılarını hedef almasından giderek daha fazla endişe duyuyor.

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Deniz altı fiber optik kablolarının birkaç saat içinde hasar görerek çalışmaz hale geleceği en kötü durum senaryosunda internet kullanan temel hizemetlerde ciddi kesintiler meydana gelebilir. Uzmanlar bu kabloların onarımının aylar süreceği konusunda uyarıda bulunuyor.



Raporun dikkat çeken bir diğer maddesi yapay zeka sistemlerindeki ilerlemenin getirdiği tehditler oldu.



Hükümetin raporuna göre yapay zeka zararlı yanlış bilgi ve dezenformasyonda artışa neden olabilir. Kötü niyetli kullanımda ekonomik rekabet gücünü azaltabilir.

Drone'ların kötü niyetli kullanımı kamu için başka bir potansiyel tehdit olarak listede yerini aldı.

NÜKLEER SALDIRI

Olası bir nükleer saldırının tüm dünya için olduğu gibi İngiltere içinde büyük bir felaket olacağının vurgulandığı raporda, "Radyolojik materyalin yayılması çok sayıda can kaybına neden olma potansiyeline sahiptir." ifadesi yer aldı.

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Raporda dikkat çeken diğer tehditler arasında kimyasal, biyolojik, radyolojik saldırılar, kamusal alanlarda terör saldırıları, volkanik patlamalar, siber saldırılar, iklimsel değişiklikler, kuraklık ve güneş patlamaları yer aldı.