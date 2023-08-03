Türkiye ‘Ata’ için tek yürek oldu... Ermeni gazeteden skandal sözler!

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Ermeni lobilerinin baskısı sonucu 'Atatürk' belgesini yayınlamama kararı alan Disney Plus'ın bu hamlesi Türkiye'nin sert tepkisi ile karşılaştı.

RTÜK konu ile ilgili soruşturma başlatırken Türkiye'nin her kesiminden skandal karara tepki yağdı.

Ermenistan'da yayın yapan Aravot gazetesi ise bu gelişmeyi provokatif bir haber ile okurlarına sundu.

Gazete 'Ermeni lobisi sayesinde Atatürk' dizisi Disney Plus platformlarında yayınlanmayacak. Türkiye'de sıcak tartışmalar yaşanıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna yönelik çirkin saldırıya gösterilen tepkiler propaganda saldırısı olarak nitelendiren Ermeni gazete şu skandal yorumda bulundu;

'Türk tarafı Disney Plus'a karşı bir propaganda saldırısı başlattı'

Haberde sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler için ise 'birlikte uluma' benzetmesi yapıldı.

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Disney Plus'un kararı ve Türkiye'nin adeta tek ses olarak buna tepki göstermesi dünya basının da gündeminde

Politico, 'Türkiye, Ermeni isyanının ardından Disney'in kurucusu hakkındaki dizisini baltalaması nedeniyle gaza bastı' dedi.

Haberde 'Disney'in üst düzey Türk yetkililerin Amerikan kanalını Ermeni gruplarının baskısına boyun eğmekle suçlamasıyla kargaşaya yol açtı' yorumuna yer verildi.

Al Jazeera Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA), Haziran ayında platformu modern Türk devletinin kurucusuna odaklanan diziyi iptal etmeye çağırdığını hatırlattı.

Haberde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik''in açıklamalarına yer verilirken RTÜK'ün konuyu incelemeye başladığına vurgu yapıldı.

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Washington Post 'Türkiye, Atatürk konulu Disney Plus dizisinin iptal edildiği iddiasını soruşturuyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Türkiye'nin devlet radyo ve televizyon kurumu, dijital platform Disney Plus'ın ülkenin kurucu babası Mustafa Kemal Atatürk'ün yakında çıkacak olan bir dizisini çektiğine dair haberler hakkında soruşturma başlattı' denildi.

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Bir başka ABD'li yayın organı ABC ise bu gelişmeyi 'Türk yayın kuruluşu, Atatürk dizisinin 'iptalini' soruşturuyor' başlığı ile duyurdu.