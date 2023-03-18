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Mühürsüz olsa da filigranlı zarftaki oy geçerli

Güncelleme Tarihi:

#Yüksek Seçim Kurulu#Sandık#Oy
Mühürsüz olsa da filigranlı zarftaki oy geçerli
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 07:00

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sandık kurulları ve seyyar sandık kurullarının oluşumu ile ilgili karar verirken, mühürsüz zarflardaki oyların nasıl geçerli sayılacağına ilişkin genelge yayınladı.

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Sandık kurulu mühürü olmasa da zarftaki oy geçerli sayılabilecek. Genelgede oyların geçerli sayılması ile ilgili şu düzenleme yapıldı:

BU OYLAR GEÇERSİZ

Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı olmayan kâğıttan imal edilmiş olan, Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılacak.

BU OYLAR GEÇERLİ

Sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılacak. 

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#Yüksek Seçim Kurulu#Sandık#Oy

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