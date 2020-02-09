Mühendisin altında can verdiği cami iskelesinin bilirkişi raporu açıklandı

Türkiye’nin en büyük ikinci, Gaziantep’in ise en büyük camisi olacağı iddiasıyla 2012 yılında temeli atılan Akkent Camisi’nde 14 Kasım 2019’da ahşap iskele göçmüş, içeride ölçüm yapan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan (38) hayatını kaybetmişti. Bilirkişi raporuna göre, Şahinbey Belediyesi’nce gönderilen savunmada, 2012’da bir hayırsever tarafından temeli atılan inşaatın 2016’da durduğu, 2018’de iki kez ihaleye çıkıldığı ancak katılımın olmadığı belirtildi. Küçükcan’ın belediyede çalışmadığı, inşaatın relövelerine ilişkin bir teklif sunduğu ifade edildi. Yazıda “İnşaatta görevinin bulunmadığı, olay günü hangi amaçla gittiğinin bilinmediği, belediye tarafından gönderilmediği” savunuldu. Ancak raporda, Küçükcan’ın inşaatın güçlendirme projesi kapsamında karşılıklı anlaşma sağlandığı belirtildi. Küçükcan’ın geçmişte de bu belediyeye iş yaptığı vurgulanarak, “Aralarında sözleşme olmasa da çalışma yapmak üzere olay yerinde bulunduğu” anlatıldı.



İHMALLER ZİNCİRİ



İskele, kalıp ve donatı gibi malzemelerin atmosfer şartlarına maruz kalması nedeniyle işlevselliğini kaybettiği, ahşap malzemelerin dayanıklığını yitirdiği ve bağlantıyı sağlayan çivilerin paslandığı vurgulandı. Yüksekliği 13.5 metreyi geçen iskelelerin çelik veya alüminyum alaşımdan oluşması gerektiği hükmüne rağmen ahşap malzemenin kullanıldığı saptandı. Bu iskelenin de teknik şartlara uygun olmadığı, 2013’ten itibaren inşaata paralel yükseldiği anlatıldı. Altı ayda bir yapılması gereken denetimin yerine getirilmediği ifade edildi. Belediyenin “kişilerin düşme tehlikesi bulunan alanlara girmesinin önlenmesi konusunda tedbirleri almadığı” anlaşıldı. İş güvenliğiyle alakalı herhangi bir hizmetin verilmediği, uyarı levhasının olmadığı ve şantiye şefinin bulunmadığı kaydedildi. Bu nedenle Şahinbey Belediyesi asli kusurlu, önlemi alamadan iskeleye çıkan Küçükcan ise tali kusurlu sayıldı.



Zeynep Küçükcan, eşinin daha önce de belediyeden iş aldığını, yetkililerin bilgisi ve onayı dahilinde cami inşaatında iki kez inceleme yaptığını söyledi. Belediyede imardan sorumlu başkan yardımcısı Aslettin Yıldız ile İmar ve Şehircilik Müdürü Ayşe Fatma Topuz hakkında soruşturma izni istendiğini kaydeden Küçükcan, başka yetkililer hakkında da işlem yapılması gerektiğini savundu.