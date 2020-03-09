Muhbir ne demek? Muhbir nedir? Muhbir TDK kelime anlamı

Arapça kökenli bir kelime olarak Türkiye'de yer alan Muhbir, ‘Haber ulaştırıcı, haber veren kimse’ anlamları üzerinden nitelenmektedir. Günümüzde hem sözlü olarak hem de yazılı şekilde sıkça kullanılan kelimeler arasında bulunuyor. Ayrıca filmlerde ve televizyonlarda da çok sık yer alan kelimeler içerisinde bulunmaktadır.

Muhbir Nedir?

Genel anlamıyla haber sektöründe çalışan ve bir haberin peşinde koşan kişiler olarak da muhbir kelimesini anlatmak mümkün. Günlük yaşam içerisinde ve özellikle edebi metinlerde çok sık kullanılan kelimelerden biridir. Buna bir örnek vermek gerekirse;



‘’Genç muhbirler bu defa Hazım Aslan’ın peşinde koşuyorlardı.’’ (H.E. Adıvar)

Bu şekilde farklı cümleler içerisinde yazılı ve sözlü olarak kullanılabilir. Özellikle haber kanallarında ve röportaj sırasında değerlendirilen kelimelerden biridir.



Muhbir TDK Kelime Anlamı

Muhbir Türk Dil Kurumu kelime anlamı olarak haber veren kimse ya da haber ulaştırıcı olarak geçmektedir. Gerçek anlamı içerisinde bir haber için çalışan ve bunu insanlara ulaştırmak için çaba gösteren kişi olarak da söylenebilir. Mecazi anlam içerisinde bilgi kaçırmak ve o bilgiyi başkasına aktarma anlamına da gelebilmektedir. Her iki anlam üzerinden de kullanmak mümkün.