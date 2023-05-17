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Muharrem İnce soruşturmasında eski CHP’li tutuklandı

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#Muharrem İnce#Memleket Partisi#CHP
Muharrem İnce soruşturmasında eski CHP’li tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 12:31

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin yürütülen soruşturmada çerçevesinde CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı'nın eski bir görevlisi tutuklandı.

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Sosyal medyada yayılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'tehdit', 'şantaj', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma', 'özel bayatın gizliliğini ihlal' ve 'belgede sahtecilik' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 14'ü yakalanmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirildi. Şüphelilerin soruşturma savcısına ifade vermesi sonrası M.A.C., savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı. 13 şüpheli ise sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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CHP’Lİ İSİM TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği 12 şüphelinin daha adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verirken, şüphelilerden CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür D. tutuklandı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinde görevli mimar Veli K.'ya ise ev hapsi verildi.

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#Muharrem İnce#Memleket Partisi#CHP

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