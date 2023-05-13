Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yüksek Seçim Kurulu'ndan Muharrem İnce kararı: Oylar geçerli sayılacak

Güncelleme Tarihi:

#Muharrem İnce#YSK#Adaylık
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 12:48

Yüksek Seçim Kurulu, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oylarının geçerli sayılacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, önceki gün cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. İnce, son 45 günde gördüklerini 45 senede görmediğini belirterek, "Sahte dekontlar, cipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, olmayan fotoğraflar; İsrailli porno sitesinden alıyor, benim kafamı koyuyor. Bunu FETÖ'cüler yapıyor; ama ne yazık ki Türkiye'de 'muhalif olacağım' diye bunu paylaşanlar var. Böylesine iftira furyasını bu ülkede hiçbir siyasi görmedi. Benim böyle bir görüntüm yok ki, böyle bir ses kaydım yok ve özel hayat falan değil, bu iftira. Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Bir yurttaşının, bir cumhurbaşkanı adayının itibarını korumakla görevlidir devlet. Bu ülkenin savcıları, medyası, emniyeti benim itibarımı korumakla görevlidir" ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı
İlgili HaberMuharrem İnce adaylıktan çekildiMuharrem İnce adaylıktan çekildiHaberi görüntüle

Partinin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir, İnce’nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğine ilişkin dilekçesini dün YSK’ya teslim etti. Muharrem İnce'nin imzası bulunan dilekçede, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adaylığından çekiliyorum. Gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ve talep ederim" ifadeleri yer aldı.

YSK'DAN AÇIKLAMA

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Oy birliği ile sayın Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin geçerli olduğu ve bu süreçte sayın Muharrem İnce’ye verilen oyların geçerli olması sonucuna varmıştır." açıklamasını yaptı.

İNCE İLE İLGİLİ YAPILAN PAYLAŞIMLARA İLİŞKİN 17 GÖZALTI

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili yapılan paylaşımlara ilişkin şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından başlatılan soruşturmada 17 kişi gözaltına alındı, yurtdışında bulunan 4 kişi hakkında yakalama emri talep edildi." denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muharrem İnce#YSK#Adaylık

BAKMADAN GEÇME!

5 maddede inşaatta yeni dönem... Mühendislere tecrübe şartı geldi

5 maddede inşaatta yeni dönem... Mühendislere tecrübe şartı geldi

#Deprem
Tuvalette telefon kullananlar dikkat: Bakteri ve virüslerle yaşıyorsunuz Hangi hastalıklara yol açıyor

Tuvalette telefon kullananlar dikkat: Bakteri ve virüslerle yaşıyorsunuz! Hangi hastalıklara yol açıyor?

#Bakteri
Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... 'DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor'

#ABD