Muhalif vekillerle görüştü

Genel İdare Kurulu üyeliği seçimi için delegelere “oy verilmeyecekler” listesi gönderildiği iddialarıyla başlayan tartışmada Koray Aydın’ın yeniden Teşkilat Başkanlığı’na getirilmesi muhalif milletvekillerini kızdırmıştı. Yaklaşık 10 milletvekili, salı günü Akşener başkanlığında yapılan TBMM Grup toplantısına katılmamış ve partinin siyasi faaliyetlerinde yer almama kararı vermişlerdi.

Gruba katılmayan milletvekillerine haber gönderen Akşener, dün Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, İstanbul Milletvekilleri Ahmet Çelik ve Hayrettin Nuhoğlu ile görüştü. Milletvekilleri Akşener’in görüşme talebini “olumlu adım” olarak değerlendirdi. Akşener, vekillerle baş başa görüşerek kanaatlerini dinledi, taleplerini notlar şeklinde aldı. Akşener’in, görüşmelerinin devam edeceği öğrenildi.

ZARAR VERİYOR

Kulislere yansıyan bilgiye göre Akşener, görüşmelerde Başkanlık Divanı’nın açıklanmasından önce muhaliflerin yayımladığı bildiriye tepki gösterdi. Liste krizinin partiye zarar verdiğini söyleyen vekiller, “İYİ Parti’nin ülkenin umudu olduğunu, ancak yaşanan tartışmaların ilerlemelerinde engel olduğunu” savundu. Akşener ise görüş belirtmedi.