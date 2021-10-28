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‘CHP BULMAK ZORUNDA’

“Aylardır kışa yönelik uyarılarımı yapıyordum, zam yağmuru konusunda uyarıyordum. Kara Kış Fonu kurulsun diyordum. Karşımızda kapı duvar bir iktidar var ve maalesef, uyardığım her şey artık gerçeğimiz oldu. Korkunç bir pahalılık var. İş başa düşmüştür, çözümleri CHP bulmak zorundadır. Muhalefet olabiliriz ama çözümleri biz arayacağız.

İnsanımızın bu kış hayata tutunabilmesi için, uygun fiyatlı enerjiye erişimin sağlanması çok kritik. Bu yüzden tüm enerji sektörü paydaşlarına davet mektubu gönderdim. İcabet ettiler bir toplantı yaptık.

Gelelim çözüme.

1. Kara Kış Fonu’nun kurarak, vatandaşlarımıza kış ayları için destek ver.

2. Elektrik faturalarındaki KDV’yi kış boyunca kaldır. TRT Fonu’nun kaldırılması bile yüzde 20 oranında indirim sağlayacak.

3. Doğalgaz ve mutfak tüpündeki ÖTV ve KDV’yi de hemen kaldır.

4. Elektrik ve ısınmada, düşük gelirliler lehine ‘Kademeli Tarifeli Sisteme’ geç.

‘İŞİ BİTİRİN TALİMATI’

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Grup toplantısında benim videolarımı izlettirmiş, aleni tehditler savurmuş. Adeta birilerine ‘Yarım kalan işi bitirin’ talimatı vermiş. Buradan söylüyorum, ne senden ne o şürekandan zerre kadar korkum yok. Sonuna kadar mücadelemi vereceğim. Bunu bilesin.”