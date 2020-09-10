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Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS,(Muğla),(DHA)
Haber Giriş: 10.09.2020 - 01:01 | Son Güncelleme:

Muğla’da 19 kaçak göçmen kurtarıldı

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Muğla’da 19 kaçak göçmen kurtarıldı
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Marmaris’te Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 kaçak göçmen kurtarıldı. 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 04.00 sıralarında Marmaris ilçesi açıklarında fiber tekne içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, söz konusu bölgeye gelerek fiber teknedeki 19 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 göçmen kıyıya çıkartıldı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 1 göçmen kaçakçısını yakaladı. Göçmenlerle ilgili işlemler sürüyor.

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