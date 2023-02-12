Mucize kurtuluşlar... Umudun bebekleri

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HATAY’ın merkez Antakya ilçesinde 6. günde de yıkılan bir binanın enkazında arama-kurtarma çalışması yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, 7.7’lik ilk depremden tam 128 saat sonra enkazdan 2 aylık bebeği sağ çıkardı. Bebek, ambulansa ulaşıncaya kadar kendisini kurtaran görevlinin elini bir an olsun bırakmadı. Halit Ali Talhabebeğin annesi ise enkazda hayatını kaybetti.

ÇİFTE SEVİNÇ YAŞANDI

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Hayrullah Mahallesi’nde bulunan Sabur Apartmanı’ndan ses alan ekipler de 7 katlı binanın birinci katındaki dairede yaşayan baba Birol Karatosun ile 1 yaşındaki oğlu Asaf’a ulaştı. Baba ve bebeği 128 saat sonra sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

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ANNESİNİ BEKLEDİ

Hatay’ın merkezine bağlı Altındağ Mahallesi 3. Sokak üzerindeki yıkık bir binadan ses duyan ekipler çalışma başlattı. Samsun Özel Harekât ekipleri tarafından binada yapılan çalışmada enkaz altında kalan Dudunaz Saçlı ile irtibat kuruldu. Polis ekiplerine “Ben sizi duyuyorum” demesi üzerine ekipler kadının olduğu odaya delik açtı. Enkaz altındaki kadına iletilen telefonla olduğu yerin durumu görüntülendi. Polis arama kurtarma ekipleri, 100. saatte önce 1.5 yaşındaki Asaf bebeği kurtardı. Ekipler ardından ayağının üzerine düşen dolabı kaldırarak Dudunaz Saçlı’yı çıkardı. Asaf bebek, o sırada annesini polislerin kucağında bekledi.

İYİ Kİ AĞLADIN HAMZA

Hatay’da da enkaz altında bir bebeğin ağladığını duyan ekipler hemen harekete geçti. 7 aylık Hamza bebek, depremin ardından 140’ıncı saatte enkazdan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. (DHA-İHA)





107. SAAT ENKAZDAN ÇIKTIĞINDA PARMAĞIMI EMİYORDU

DEPREMİN vurduğu Antakya ilçesinde de 112 ekipleri, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesine kurulan sahra hastanesinde araç içinde dinlenip gelen anons ile yeni vakalara çıkış yapıyor. Dr. Barış Cem Özkan, “Enkazdan 60’dan fazla yaralıyı kurtarıp getirdik. Hatta sevindirici bir şey; yolda kimse vefat etmedi” dedi. Özel hastanenin görevlendirdiği ambulansla gönüllü olarak Antakya’ya gelen paramedik Burak Özarslan, 5 gündür bölgede olduklarını söyledi. 107’nci saatte Sümerler Mahallesi’nde enkazdan 2 aylık bir Bebek çıkardıklarını ifade eden Özarslan, “Enkazdan çıktığında parmağımı emiyordu” dedi.

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120 SAAT İYİ HABERLER ÜST ÜSTE GELDİ

KAHRAMANMARAŞ’ta İsrail 'Zeytin Dalı' arama-kurtarma heyeti, perşembe günü baba ile 14 yaşındaki kızına ulaştı. Yıkıntıların arasından çıkarılan baba ve kızı, hastanede tedaviye alındı. Aynı enkazda çalışmalarına devam eden İsrailli ekip, bu kez 9 yaşındaki çocuk için seferber oldu. 36 saat süren çalışmanın ardından depremin 120'nci saatinde çocuk, enkazdan kurtarıldı. İsrailli doktorun ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, 1 gün önce kurtarılan babası ve ablasına kavuşurken, annenin ise cansız bedenine ulaşıldı. İsrail'den gelen arama- kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde toplam 19 kişiyi kurtardığı belirtildi. (Şaduman TÜRKAY / DHA)







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128. SAAT EL SALLAYARAK AMBULANSA GİTTİ

HATAY Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Mavi Konutlar Sitesi enkazında AFAD koordinesinde çalışmalarını yürüten Sakarya Büyükşehir Belediyesi kurtarma ekipleri 128'inci saatte 13 yaşındaki Ahmet Arda Övün isimli çocuğu sağ çıkardı. Umutların bir an olsun kesilmediği bölgede Arda’nın enkaz altından kurtarılma çalışmaları ve yaşanan sevinç ise saniye saniye görüntülendi. Bu esnada Ahmet Arda, ambulansa götürülene kadar çevredeki vatandaşlara el salladı. (İHA)

132.SAAT İLK İSTEĞİ SU OLDU

Kahramanmaraş’taki 12 Şubat Mahallesi’nde jandarma ve AFAD’ın ses dinlemesi sonrasında Kültürkent Sitesi’nde hayat belirtisi tespit edildi. Bunun üzerine ekipler ilk olarak 11 yaşındaki Nehir’i sağ olarak çıkardı. Anne Şule ve baba Derviş Narlı’yı da sağ olarak çıkarma çalışması sürüyor. Bilinci açık olan ve kendisine ulaşıldığında su isteyen küçük kız ambulansa bindirilirken, ismini soran ekiplere Nehir Narlı cevabını verdi. Küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. (İHA)

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136. SAAT İSRA SEVİNCİ

HATAY’ın Defne ilçesinde enkaz altında kalan küçük bir kızı kurtarma çalışmasını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden de müjdeli haber geldi. 136. saatte enkazdan kurtarılan 7 yaşındaki İsra Tehalmi mucizenin yeni adı oldu.