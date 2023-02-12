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Mucize kurtuluşlar... Ölümün kıyısından hayata döndük

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#Deprem#Kurtuluş#Enkaz
Mucize kurtuluşlar... Ölümün kıyısından hayata döndük
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 07:00

Ailesiyle enkaz altında kalan hemşire Helin Oktay ve yakınları depremden 102 saat sonra, birbirlerine sarılmış vaziyette beklerken sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan, şu an sağlık durumu iyi olan Helin hemşire, “48 saat boyunca ses verdik, sesimizi duyan olur diye bekledik. Ama zaman uzayınca umudumuz tükenmeye başladı. ‘Sesimizi duyan var mı?’ çağrısını duyunca kurtulacağımızı anladık. Ölümün kıyısından hayata döndük” dedi.

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HATAY İskenderun’a bağlı Çay Mahallesi 112. sokaktaki Arzu Apartmanı depremde yerle bir oldu. Enkaz yığınına dönen 5 katlı apartmanda can kurtarmak için zamana karşı yarış başladı. Depremin 5’inci gününde mucize yaşandı. Oktay Ailesi’nden baba Kadri, anne Yasemin, kızları Helin, Zilan ve Dilan ile erkek çocukları Arda enkaz altından sağ çıkarıldı. Ailesiyle birlikte 102 saat sonra hayata tutunan özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan 25 yaşındaki Helin Oktay, enkaz altında geçen kâbus dolu 5 günün hikâyesini Hürriyet’e anlattı:

Mucize kurtuluşlar... Ölümün kıyısından hayata döndük

Fevzi KIZILKOYUN-Rıza ÖZEL Hatay'dan bildiriyor...

‘BİRBİRİMİZİN ÜZERİNE KAPANDIK’

“Uyuyorduk, sallantı hissettim, gözümü açtığımda deprem olduğunu fark ettim. Önce kardeşlerime, hemen ardından da annemle babama seslendim. Hemen odalarından çıkıp bize doğru geldiler, 2 kardeşim oturma odasındaydı, televizyon izliyorlarmış. Hemen kardeşlerimin yanına geçtim. Sarsıntı devam edince kız kardeşimle birlikte diğer 2 kardeşimin üzerine kapandık, sonra babam annem bizi görünce onlarda üzerimize kapandılar. Hepimiz aynı yerde saniyeler içinde birbirimizin üzerine kapandık. Tam bu sırada tavan inanılmaz bir gürültü ile üzerimize düştü... Ölümü düşünmeye başladık.

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Mucize kurtuluşlar... Ölümün kıyısından hayata döndük


‘BEŞ GÜN 5 YIL GİBİ GELDİ’

Birbirimize destek olduk, ilk etapta bizi bulacaklarını düşünüyorduk. ‘Bizi bulacaklar, kurtaracaklar’ diye umut veriyorduk. Ancak her şey çok yavaş ilerledi. Bizi bulmadılar, çalışmalar çok yavaştı. 5 gün bir ömür gibi 5 yıl gibi geldi. Enkaz altında 24 saat geçti, 48 saat geçti, hiç kimse gelmedi. Ne bir ses duyduk ne bir çalışma. Birbirimize destek olmaya devam ettik, sabrettik. Birbirimize güç verdik.”

'SESİMİZİ DUYAN VAR MI'

BEŞ günün sonunda umutsuzluğun başladığını söyleyen Helin Oktay, “Artık bizi bulamayacaklar diye düşünmeye başladık. 5 günün sonunda ekiplerin, ‘Sesimizi duyan var mı?’ çağrısını duyunca kurtulacağımızı anladık. Ekiplerin sesini duyduğumuzda nasıl çok sevindiğimizi anlatamam. Tam umudu kesmişken gelen sesle kurtulacağımızı anladık. Mucize yaşandı, ölümün kıyısından hayata döndük. Kurtarma çalışmaları lütfen devam etsin. Hâlâ enkazlarda kurtarılmayı bekleyen canlar olabilir. Allah’a şükürler olsun, şimdi hayattayız, tüm ailemle. Bizi kurtaran, enkaza inen, enkazdan çıkarılmamıza katkısı olan herkese de sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

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Mucize kurtuluşlar... Ölümün kıyısından hayata döndük

129.SAAT KAZIM AMCA HAYATA TUTUNDU

ADIYAMAN’da, 6'ncı günde UMKE ile çalışan Bitlis AFAD ekipleri, Sümerevler Mahallesi’nde yıkılan Özer Apartmanı’nın enkazında çalışma yürüttü. Ekipler, 129’uncu saatte 72 yaşındaki Kazım Kaya’yı enkazdan sağ çıkardı. Kaya, sedyeye alınıp ambulansla hastaneye götürüldü. (Özcan ÇİRİŞ / DHA)

Mucize kurtuluşlar... Ölümün kıyısından hayata döndük

117. SAAT EL ELE SAADET’İ KURTARDILAR

Depremin 117’nci saatinde Kahramanmaraş’tan sevindirici bir haber geldi. Felaketin hemen ardından bölgeye hareket eden İngiliz kurtarma ekibi ile Edirne Arama ve Kurtarma Derneği (EDAK) ekipleri enkaz altından kurtarma çalışmalarına büyük bir mücadeleyle devam ediyor. Ekipler inanılmaz kurtarışı 117’nci saatte Stad Caddesi Elif Bike Apartmanı’nda gerçekleştirdi. Uzun uğraşlar neticesinde 15 yaşındaki Saadet İkbal Çil enkazın altından sağ olarak çıkarıldı. (İHA)

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Mucize kurtuluşlar... Ölümün kıyısından hayata döndük

125.SAAT ENKAZDAN ÇIKTI İLK SORUSU ŞU OLDU: ÇOCUKLARIM NEREDE

ADIYAMAN Cumhuriyet Mahallesi Çınar Sitesi'nde 7 katlı binanın enkazından gelen ses üzerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptığı çalışmalar sonucunda Sadık Tunç’a ulaştı. Sağ olarak enkazdan çıkarılan Sadık Tunç 125 saat sonra ilk kez gün ışığı gördü. Kurtarıldıktan sonra ilk olarak çocuklarını soran Sadık Tunç, onların hayatta olduğunu öğrendikten sonra şaşkın bir halde etrafa bakındı. Tunç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, madencilerden oluşan kurtarma ekipleri ise birbirlerine sarılarak Tunç'u sağ kurtarmanın sevincini yaşadı. (İHA)

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Mucize kurtuluşlar... Ölümün kıyısından hayata döndük

 

125.SAAT EKİPLERİ ÖPEREK TEŞEKKÜR ETTİ

MALATYA’nın Battalgazi ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Armutçuk Müessesesi'nde görevli maden işçileri, Enkaz altında kalan Halime Gürbüz'ü, depremin 125'inci saatinde kurtardı. Sağ çıkarılan Gürbüz, kendisini teskin etmeye çalışan maden işçisini yanağından öpüp, teşekkür etti. Ayağının kırık olduğunu söyleyen Halime Gürbüz, hastanede tedaviye alındı. (DHA)

Mucize kurtuluşlar... Ölümün kıyısından hayata döndük

141 SAAT ANNESİYLE ENKAZDAN ÇIKTI

Enkazlarda arama kurtarma çalışması yapan ekiplerden bir müjdeli haber de Hatay’dan geldi. Antakya ilçesinde bulunan 6 katlı Hüseyin Dönmez Apartmanı’nda yaşayan anne ve 5 yaşındaki kızı deprem sonrası binanın enkazı altında kaldı. Anne ve kızı 9 saatlik çalışmanın ardından arama ve kurtarma ekipleri tarafından depremden 141 saat sonra kurtarıldı. Kahramanmaraş’ta da Azerbaycan Bulvarı’nda depremin üzerinden 140 saat geçmesinin ardından bir mucize daha yaşandı. 27 yaşındaki Muhammet Habib kurtarıldı.

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Mucize kurtuluşlar... Ölümün kıyısından hayata döndük

142’NCİ SAAT 

Kahramanmaraş’ta Hayrullah Mahallesi’ndeki Hacıali Apartmanı’nın enkazında çalışma yapan ekipler, içerden duydukları ses üzerine harekete geçti. Ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından depremin üzerinden geçen 142. saatte 60 yaşlarındaki Samir adındaki kişi sağ kurtarıldı.

 

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#Deprem#Kurtuluş#Enkaz

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