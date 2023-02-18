Mucize kurtuluşlar... Mustafa ve Mehmet böyle kurtuldu

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Hatay’da sınıf öğretmenliği yapan Bilge Avcı ve sağlık teknisyeni Mustafa Avcı (34) 2.5 yıl önce evlendiler. 9 aylık hamile olan Bilge Avcı, kızı Almila’yı Hatay’daki Akademi Hastanesi’nde 6 Şubat’ın ilk saatinde dünyaya getirdi. Mustafa Avcı, eşinin pansumanı için gece 04.00 sıralarında odadan çıktı. Hastanenin alt katındaki kantinden su almaya giden Mustafa Avcı, burada depreme yakalandı. Hastanenin ilk katları çökmüş üst katlar hâlâ ayaktaydı. Anne ve bebek diğer birçok hasta gibi yara almadan hastaneden tahliye edildi. Ancak Mustafa Avcı hiçbir yerde yoktu. Mustafa Avcı, 12 gün sonra 261’inci saatte yanında Mehmet Ali Şakiroğlu ile birlikte enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Avcı, telefondaki yakınına “Ailem enkazdan çıktı mı?” diye sordu. ‘Herkesin iyi olduğu’ yönünde alınan cevap üzerine sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

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Avcı, sahra hastanesindeki müdahale sonrası Mersin’e sevk edildi. Ambulansla Mersin Şehir Hastanesi’ne getirilen Avcı tedaviye alındı. Sağlık durumu iyi olan Avcı, “Çok ağrılarım var, ne olduğunu hatırlamıyorum, çok yorgunum” dedi.

AİLESİNE KAVUŞTU

Hastanede eşine ve bebeğine kavuşan Mustafa Avcı, “Tekrardan gün yüzüne çıkacağıma inanmıyordum. Allah herkesten razı olsun, herkes çok ilgilendi. Çok mutluyum, yeniden doğmuş gibiyim” dedi. Mustafa Avcı’nın eşi Bilge Avcı da “‘Ben bir 5 dakika çıkıp geliyorum’ demesi bile bana cehennemi yaşattı. O arada kantine mi indi bilmiyorum ama o 5 dakika bana cehennem gibi oldu. Ama çok şükür ki, kavuştuk ailemiz tamamlandı” diye konuştu.

‘BAŞIMI ŞİŞİRDİ’ DEMİŞ

- Mustafa Avcı’nın kuzeni Ahmet Avcı mucize kurtuluşu Hürriyet’e şöyle anlattı: “Mustafa, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde laboratuvar teknikeri. Eşi o akşam 12’de doğum yaptı. Mustafa kızını alıp koklamış bir kez. Gece 3-4 gibi ebe gelip pansuman yapıyor. Kuzenim çıkıyor odadan. Hatay Vali Yardımcısı’na ulaştık. Kendi imkânlarıyla makaslı vinç ayarladı. En azından cenazesine ulaşalım düşüncesindeydik. Umudumuzu tam kaybetmişken Mustafa’nın canlı haline ulaştık.

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Mustafa Avcı’nın eşi Bilge Avcı, depremden 4 saat önce aynı hastanede doğum yaptı.

HAYATTA KALMAYI BİLİYOR

Acil giriş kapısında küçük yaşam alanından çıkmışlar. Kimse risk alıp girememişti. Mehmet Ali’yle kendi aralarında çok şakalaşmışlar. Hatta Mustafa ‘Mehmet Ali 10 gündür hiç susmadı başımı şişirdi’ dedi. Sağlık teknisyeni olduğu için nasıl hayatta kalınır biliyor. İdrarını içiyor, toprak yiyorlar. Hastane girişindeki büyük saksılardan toprak, böcek, çiçek yemişler.

ANNE YEMEĞİNİ ÖZLEDİ

Ne derseniz deyin mucize. Taze baba olması ona motivasyon olmuş olabilir. Sağlık durumu çok iyi. Eşi ve bebeği de iyi. Ayağı biraz ezilmiş. Annesiyle konuştuğunda ‘Senin yemeklerini yemek istiyorum’ demiş. Eşi ve bebeği Mersin’e götürülmüştü. Bu sabah (dün) Mustafa’nın yanına geldiler.”

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ANA GİRİŞTE KALMIŞ

Mustafa Avcı’nın enkazdan çıkar çıkmaz telefonla konuştuğu kardeşi ise Hürriyet’e, “Ağabeyim ambulansta benimle konuştu. Olay öncesi hastanede odasından çıktıktan sonra hava almak için aşağı iniyor. Ağabeyim bize ‘Depreme asansörde yakalandım. Bir şekilde indim asansörden. Elektrik gittiği için yönümü bulamadım. Ana girişin yakınındaydım. Hastane yıkıldı. Mehmet Ali’yle sedyenin altına sığındık. O bizi korudu’ diye anlattı” dedi.