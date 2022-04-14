MSÜ sözel alıyor mu? MSÜ taban puanları 2022

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, taban puanları ve puan türleri de araştırılan konulardan biri. Adaylar, sınavın ardından ilan edilen tarihlerde tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki MSÜ sözel alıyor mu ? 2022 MSÜ taban puanları kaç? İşte konu hakkında detaylar...
MSÜ sözel alıyor mu?
Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'na, sözel, eşit ağırlık ve sayısal olmak üzere 3 puan türünden öğrenci alımı yapmaktadır.
MSÜ taban puanları 2022
Bu yıl MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı. Adaylar ilan edilecek tarihler arasında tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Fakat MSÜ'nün geçen yılki taban puanları ise şu şekilde:
|HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR
|OKUL
|PUAN TÜRÜ
|TABAN PUANI
|ŞEHİT / GAZİ YAKINI
|HHO
|SAYISAL
|356,62842
|320,96558
|KHO SAYISAL, DHO, SG
|SAYISAL
|310,41812
|279,37631
|KHO EŞİT AĞIRLIK
|EŞİT A.
|309,17651
|278,25886
|KHO SÖZEL
|SÖZEL
|341,06074
|306,95467
|HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR
|OKUL
|PUAN TÜRÜ
|TABAN PUANI
|ŞEHİT / GAZİ YAKINI
|HHO
|SAYISAL
|395,90354
|356,31319
|KHO SAYISAL, DHO, SG
|SAYISAL
|385,14761
|346,63285
|KHO EŞİT AĞIRLIK
|EŞİT A.
|374,07268
|336,66541
|ASTSUBAY MYO ADAYLARI
|OKUL
|PUAN TÜRÜ
|TABAN PUANI
|ŞEHİT / GAZİ YAKINI
|KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO, BANDO MYO
|GENEL
|275,00956
|247,50860
|BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI
|OKUL
|PUAN TÜRÜ
|TABAN PUANI
|ŞEHİT / GAZİ YAKINI
|BANDO MYO
(Güzel Sanatlar ve Konservatuar)
|EN YÜKSEK PUAN TÜRÜ
|145,05554
|130,54999
|BANDO MYO
(İlk Tercihi Bando Olan)
|EN YÜKSEK PUAN TÜRÜ
|225,04349
|202,53914