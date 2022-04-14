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MSÜ sözel alıyor mu? MSÜ taban puanları 2022

#MSÜ#Sınav#Milli Savunma Üniversitesi
MSÜ sözel alıyor mu MSÜ taban puanları 2022

Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte MSÜ taban puanları ve puan türleri de araştırılıyor. Peki MSÜ sözel alıyor mu? MSÜ taban puanları 2022

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MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, taban puanları ve puan türleri de araştırılan konulardan biri. Adaylar, sınavın ardından ilan edilen tarihlerde tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki MSÜ sözel alıyor mu ? 2022 MSÜ taban puanları kaç? İşte konu hakkında detaylar...

MSÜ sözel alıyor mu?

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'na, sözel, eşit ağırlık ve sayısal olmak üzere 3 puan türünden öğrenci alımı yapmaktadır.

MSÜ taban puanları 2022

Bu yıl MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı. Adaylar ilan edilecek tarihler arasında tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Fakat MSÜ'nün geçen yılki taban puanları ise şu şekilde:

  HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR
OKULPUAN TÜRÜTABAN PUANIŞEHİT / GAZİ YAKINI
HHOSAYISAL356,62842320,96558
KHO SAYISAL, DHO, SGSAYISAL310,41812279,37631
KHO EŞİT AĞIRLIKEŞİT A.309,17651278,25886
KHO SÖZELSÖZEL341,06074306,95467
HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR
OKULPUAN TÜRÜTABAN PUANIŞEHİT / GAZİ YAKINI
HHOSAYISAL395,90354356,31319
KHO SAYISAL, DHO, SGSAYISAL385,14761346,63285
KHO EŞİT AĞIRLIKEŞİT A.374,07268336,66541
ASTSUBAY MYO ADAYLARI
OKULPUAN TÜRÜTABAN PUANIŞEHİT / GAZİ YAKINI
KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO, BANDO MYOGENEL275,00956247,50860
BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI
OKULPUAN TÜRÜTABAN PUANIŞEHİT / GAZİ YAKINI
BANDO MYO
(Güzel Sanatlar ve Konservatuar)		EN YÜKSEK PUAN TÜRÜ145,05554130,54999
BANDO MYO
(İlk Tercihi Bando Olan)		EN YÜKSEK PUAN TÜRÜ225,04349202,53914
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#MSÜ#Sınav#Milli Savunma Üniversitesi

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