MSÜ sözel alıyor mu? MSÜ taban puanları 2022

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MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, taban puanları ve puan türleri de araştırılan konulardan biri. Adaylar, sınavın ardından ilan edilen tarihlerde tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki MSÜ sözel alıyor mu ? 2022 MSÜ taban puanları kaç? İşte konu hakkında detaylar...

MSÜ sözel alıyor mu?

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'na, sözel, eşit ağırlık ve sayısal olmak üzere 3 puan türünden öğrenci alımı yapmaktadır.

MSÜ taban puanları 2022

Bu yıl MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı. Adaylar ilan edilecek tarihler arasında tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Fakat MSÜ'nün geçen yılki taban puanları ise şu şekilde:



