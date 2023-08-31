MSB’den terörle mücadele vurgusu: Terör belasını defetmede önemli bir aşamaya gelindi

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Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Aktürk, şunları söyledi:

PENÇE-KİLİT HAREKATINDA BUGÜNE KADAR 600 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

“Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı bu yıl içinde bin 146’ya, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 489’a ulaştı. Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Harekâtı’nda bugüne kadar 600 terörist etkisiz hâle getirildi. Değişik çaplarda toplam bim 336 silah ve 667 bin 547 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 192 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edildi, 640 mağara/sığınak kullanılamaz hâle getirildi. Kahraman Mehmetçiğin büyük bir fedakârlık ve olağanüstü gayretle yürüttüğü bu başarılı mücadele sonucu terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiş ve yıllardır milletimizin başına musallat olan terör belasını defetmede önemli bir aşamaya gelinmiştir. Kahraman ordumuz; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerinin kanını yerde bırakmayacak terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürecektir.

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FETÖ İLE MÜCADELE

Diğer yandan Bakanlığımız, FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 474 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 30’u FETÖ mensubu olmak üzere 37’si terör örgütü üyesidir. 4 bin 291 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 756’ya yükselmiş, yakalanan şahıslardan 285’i FETÖ mensubu olmak üzere toplam 417 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 145 bin 697 olmuştur. Ayrıca, yılbaşından bu yana icra edilen operasyonlarda ise 54 kilogramı son bir haftada olmak üzere toplam 4 bin 857 kilogram uyuşturucu ile bin 911 adet hap ele geçirilmiştir. Hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği için sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak devam edilecektir.

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SURİYE HAREKÂT BÖLGESİ

Bu yılın başından itibaren Suriye harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 3’ü son bir haftada olmak üzere 96 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 31’i son bir haftada olmak üzere 840 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

EGE, AKDENİZ VE KIBRIS

Komşumuz Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için karşılıklı çabalarımız sürmektedir. Bir diğer önemli husus da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ada’daki durumudur. Kıbrıs’ta egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğunu vurguluyoruz. 26 Ağustos’ta Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Müslümanlara, İslam âlemine ve tüm insanlığın ortak değerlerine yönelik tehdit oluşturan ve daha önce de benzerleri yaşanan bu tarz nefret eylemleri Kıbrıs’taki iki devletli çözüm vizyonunun ne kadar haklı ve gerçekçi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye; garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs’ta barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir.

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NATO / ULUSLARARASI GÖREVLER / EĞİTİM-TATBİKAT

Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, AGİT ve ikili ilişkiler kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yapan kahraman Mehmetçik; küresel barış ve istikrara katkı sağlamakta, aynı zamanda eğitim / tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda, 24 Ağustos’ta NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri ile eşgüdümlü yürütülen Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında Romanya hava sahasında icra edilen Entegre Hava Füze Savunması faaliyetine Hava Kuvvetlerimiz tarafından katılım sağlanmış, 25 Ağustos’ta NEXUS ACE Eğitimleri kapsamında F-16 uçaklarımız, Havadan İhbar Kontrol uçağımız ve NATO AWACS uçağının katılımı ile ortak eğitim uçuşu, 29 Ağustos’ta ise Güvence Tedbirleri kapsamında Romanya hava sahasında Havadan İhbar Kontrol uçağımız tarafından görev icra edilmiştir. Ayrıca, NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2’de görevli Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru FGS FRANKFURT AM MAIN, 24-27 Ağustos tarihleri arasında İzmir’e liman ziyareti gerçekleştirmiştir. Yine, USS Gerald R.Ford Uçak Gemisi Görev Grubu ile TCG ANADOLU, TCG GÖKSU ve TCG GEDİZ arasında, Doğu Akdeniz’de icra edilen ikili eğitimler sonrası 26-29 Ağustos tarihleri arasında Görev Grubu tarafından Antalya’ya liman ziyareti gerçekleştirilmiştir.

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DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından oluşturulan Rezerv Güç ile yangın söndürme çalışmalarına sağlanan destek de aralıksız sürdürülmektedir. Bu çerçevede, Silahlı Kuvvetlerimize ait helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar bin 335 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir. Gelen anlık taleplere istinaden görevlendirmeler ve destek faaliyetleri sürdürülmektedir.

T-155 FIRTINA OBÜSÜ ENVANTERE GİRDİ

Kara Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan “Yeni Nesil T-155 Kundağı Motorlu (K/M) Fırtına Obüs Tedariki Projesi” kapsamında, 2023 yılında teslim edilmesi planlanan 4 obüsten 2’sinin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmış, 25 Ağustos’ta envantere alınmıştır. “