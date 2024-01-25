MSB'den açıklama: Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlığın konferans salonunda, haftalık faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, devletin bekası, ülkenin savunma ve güvenliği için üstlenilen görevlerin azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 478'e ulaşmıştır. Yine, bu hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır" diye konuştu.

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'SON BİR HAFTADA 17 TACİZ VE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Suriye'de, harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini dile getiren Aktürk, bu saldırılara misliyle karşılık veriliğini kaydederek, "Nitekim, son bir haftada 17 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 56 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2023'ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 577'ye, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1661'e ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

'2024'TE 15 BİN 153 ŞAHIS HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Hudutlarda alınan tedbirlerle yasa dışı geçişlere yönelik mücadelenin sürdürüldüğünü vurgulayan Aktürk, "Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 191 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 3'ü FETÖ, 1'i PKK/YPG ve 4'ü DEAŞ olmak üzere 8'i terör örgütü mensubudur. 6 bin 430 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 2024 yılı başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 498'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 15 bin 153 olmuştur" dedi.

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İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuku hiçe sayarak toplu cezalandırma yoluna gitmesinin çok ciddi bir endişe kaynağı olduğuna dikkat çeken Aktürk, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü müddetçe bölgesel ve küresel barışa yönelik tehditlerin arttığını, çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasının hiç kimsenin çıkarına olmadığını belirtti. Aktürk, Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgede kalıcı bir barışın mümkün görünmediğini de vurguladı.

KARA KUVVETLERİNE YENİ İKA'LAR

Aktürk, milli silah sistemleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) imkan ve kabiliyetlerinin her geçen gün daha da arttığını belirterek, son olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca çeşitli miktarda insansız kara aracının (İKA) muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını ifade etti.

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'BİDEN'IN TAVSİYE MEKTUBU GÖNDERMESİ OLUMLU BİR ADIM'

Öte yandan MSB kaynakları, F-16 tedariki konusunda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 40 adet F-16 Blok-70 tedariki ve 79 uçağa 'Viper' modernizasyonuna yönelik istek mektuplarının 2021'de iletildiğini aktardı. Kaynaklar, her iki projenin teklif ve kabul mektupları için resmi kongre onay sürecinin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından başlatılmasının beklendiğini aktardı. ABD Başkanı Biden tarafından kongreye satışın onaylanması yönünde tavsiye mektubu gönderilmesini olumlu bir adım olarak değerlendiren kaynaklar, asıl yapılması gerekenin ise kongreye bununla ilgili talebin gönderilmesi ve resmi sürecin kongre üzerinden başlatılması olduğunu belirtti.

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'EN DÜŞÜK SÖZLEŞMELİ ER MAAŞI 34 BİN 217 LİRA'

Sözleşmeli erlerin maaşlarının düşük olduğuna dair iddialara da cevap veren kaynaklar, son yapılan zamlarla birlikte en düşük sözleşmeli er maaşının 34 bin 217 liradan başladığını, görev yaptığı yer ve sınıfına göre 53 bin 957 liraya kadar çıktığını ifade etti. Görevi bırakan sözleşmeli erlere de görev yaptıkları süre dikkate alınarak tazminat ödendiğini bildiren kaynaklar, tazminat miktarının 97 bin 628 liradan 966 bin 375 liraya kadar ulaştığını aktardı. Kaynaklar, görevi çeşitli nedenlerle bırakan uygun nitelikteki personelin kamuda yeniden istihdam edilebilmesi için de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde olduklarını bildirdi.

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'TÜRKİYE, NATO'NUN YAPACAĞI EN BÜYÜK TATBİKATA KATILCAK

Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın kazandığı yeni platform ve yeteneklerle güçlendiğini aktaran kaynaklar, TSK'nın havada yakaladığı İHA/SİHA başarılarının denizde de yakalanmak istendiğini, bunun için de konsept çalışmaları ile farklı kabiliyetlerde insansız deniz araçlarının envantere katılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kaynaklar ayrıca, Türkiye'nin NATO'nun yapacağı en büyük tatbikat olarak bilinen Steadfast Defender-24 Tatbikatı'na katılacağını bildirdi. Tatbikatın 2 aşamadan oluşacağını ve Türkiye'nin 12 Şubat-31 Mayıs tarihleri arasında Doğu Avrupa'da gerçekleştirilecek 2'nci safhaya katılacağını ifade eden kaynaklar, tatbikata 31 NATO müttefiki dışında İsveç, Ukrayna, Japonya ve Avustralya'nın katılmasının planlandığını aktardı.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLECEĞİ İDDİALARI

Bakanlık kaynakları, ABD'nin birliklerini Suriye'den çekmesi konusunda ise resmi açıklamaların beklenmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu tarz haberlere ihtiyatla yaklaşılması gerektiğine dikkat çeken kaynaklar, savunma ve güvenlik konularında bölgede yaşanan her türlü gelişmenin de yakından takip edildiğini bildird