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MSB: Kayseri'de C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yaptı

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#MSB#Kayseri#Eğitim Uçağı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2024 10:58

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Kayseri'de eğitim için kalkan bir C-160 uçağının teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığı bildirildi. Uçakta hasar oluşurken, alçak uçuş kameralara yansıdı.

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Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndaki C-160 tipi askeri uçak, sabah saatlerinde eğitim uçuşu için havalandı. Uçuş sırasında askeri uçakta teknik arıza yaşandı. Uçak, aynı üssün toprak zeminine zorunlu iniş yaptı. Uçakta hasar oluşurken, pilot ile mürettebatın durumlarının iyi olduğu belirtildi. Uçağın alçak uçuşu ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

MSB: Kayseride C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yaptı


MSB'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da "Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettabatımızın sağlık durumları iyidir" denildi.

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#MSB#Kayseri#Eğitim Uçağı

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