MSB: Tahıl sevkiyatında 4 gemi daha yola çıktı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; 6 bin ton ayçiçek yağı taşıyan ve İtalya'ya giden 'Mustafa Necati', 45 bin ton ayçiçek küspesi taşıyan ve Çin'e giden 'Star Helena', 66 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul'a gelen 'Glory', 44 bin ton mısır taşıyan ve İskenderun'a gelen 'Riva Wind' isimli gemiler, Ukrayna limanlarından hareket etti. Gemiler, İstanbul'un kuzeyinde demirleyerek Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak" ifadelerine yer verildi.