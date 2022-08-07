58 bin ton mısır Boğaz girişinde

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Rusya 24 Şubat’ta Ukrayna’yı vurunca 8 Türk gemisi mahsur kalmıştı. Ukrayna, Rusya, BM ve Türkiye arasında İstanbul’da imzalanan Tahıl Sevkıyat Anlaşması Türk gemicilerin yurda dönmesi için de umut oldu. Anlaşmayla Ukrayna limanlarından dünyaya tahıl taşıyacak sevkıyatta öncelik Türk gemilerine verildi.

Türk bayraklı Polarnet 12 bin ton, Türk sahipli Panama bayraklı Navistar ise 33 bin ton mısır yüküyle Çernomorsk Limanı’ndan, Malta bayraklı Rojen de 13 bin ton mısırla Odessa Limanı’ndan önceki gün yola çıktı. Kontrol noktası olan İstanbul Boğazı girişine ulaşan gemiler demirleyerek denetimi beklemeye başladı.

BUGÜN 4 GEMİ DAHA ÇIKIYOR

Navistar’ın denetimi dün gece tamamlandı. Rojen’in denetimi ise bu sabah yapılacak. Denetimlerin ardından Polarnet Kocaeli Derince Limanı’na, Navistar İrlanda’ya, Rojen ise İngiltere’ye gidecek. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı bugün 1’i Odessa, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkış, 1 boş geminin ise Ukrayna limanlarına giriş yapacağını duyurdu.

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İLK GEMİ LÜBNAN’A GİTTİ

Tahıl Sevkıyat Anlaşması kapsamında Ukrayna’dan yola çıkan 27 bin ton mısır yüklü 186.6 metrelik Razoni gemisi 2 Ağustos gecesi İstanbul’a ulaşmıştı. Müşterek Kontrol Merkezi tarafından 3 Ağustos’ta denetlenen geminin bugün Lübnan’a ulaşması bekleniyor.