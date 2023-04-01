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MSB'den Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıya tepki

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#MSB#Danimarka#Kınama
MSBden Danimarkada Kuran-ı Kerime ve Türk bayrağına yapılan saldırıya tepki
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 12:55

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı kınayarak, "Bu küstah ve aşağılık saldırıyı gerçekleştiren insanlıktan çıkmış, kin ve nefretle kudurmuş mahlukları şiddetle lanetliyor; bu eylemlere duyarsız ve sessiz kalarak bu şarlatanlara göz yuman, cezasız bırakarak bunları âdeta suça teşvik edenleri de suç ortakları olarak ilan ediyor ve kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Danimarka’da 1,5 milyardan fazla Müslümanın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim’e ve şanlı Bayrağımıza yönelik iğrenç bir saldırı daha Büyükelçiliğimiz önünde gerçekleşmiş, daha da vahimi ise tüm insanlığa karşı işlenen bu nefret suçuna, tüm uyarı ve girişimlere rağmen sözde demokrasi ve ifade özgürlüğü adı altında bir kez daha sorumsuzca seyirci kalınmıştır.  

Son dönemlerde Avrupa’da artış gösteren bu düşmanca, barbarca zihniyet ve eylemler, demokratik değerler ile hoşgörü ve barış içerisinde bir arada yaşama kültürünü tahrip etmektedir.

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Bu küstah ve aşağılık saldırıyı gerçekleştiren insanlıktan çıkmış, kin ve nefretle kudurmuş mahlukları şiddetle lanetliyor; bu eylemlere duyarsız ve sessiz kalarak bu şarlatanlara göz yuman, cezasız bırakarak bunları âdeta suça teşvik edenleri de suç ortakları olarak ilan ediyor ve kınıyoruz.

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NATO üyesi de olan Danimarka’nın; bütün insanlığın ortak değerlerini tehdit eden, terörün bir başka tezahürü niteliğindeki bu tarz saldırılara karşı sorumsuz tutumundan derhâl vazgeçmesini, tüm insanlık adına yapması gerekenleri hemen yerine getirmesini ihtar ediyor, Danimarka’dakiler başta olmak üzere tüm demokrasi ve insan hakları savunucularını da insani evrensel değerler adına göreve davet ediyoruz."

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