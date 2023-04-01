Bakan Akar: Eylemlere göz yumanları suç ortakları olarak ilan ediyor ve kınıyoruz

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.

Ramazan ayının ilk iftarını Hatay'da Mehmetçik ile yapan Akar, dün de Yayladağı ilçesinde depremzedelerle iftarda buluştu. İftar sonrası konuşan Bakan Akar, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından devletin ilk andan itibaren vatandaşının yanına, yardımına koştuğunu söyledi. Depremzedelerin hiçbir zaman yalnız olmadığını vurgulayan Bakan Akar, "Depremzedelere yardımcı olmak, onların acılarını dindirmek, yaralarını sarmak için devlet ve millet olarak ilk andan itibaren çalışmalarımız devam ediyor. Biz 85 milyon hiçbir dini, etnik, mezhepsel ayrım gözetmeksizin tek yumruk, tek yürek, tek vücut olarak daha önce yaşadığımız birçok felaketin üstesinden geldik. Nasıl geçmişte felaketlerin üstesinden geldiysek inşallah bu depremin yaralarını da saracak, bu felaketin de üstesinden geleceğiz" dedi.

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"HAYAT NORMALLEŞİNCEYE KADAR DEVLETİMİZ, MİLLETİMİZ TEK YUMRUK, TEK YÜREK OLARAK SİZLERLE BERABERİZ"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanların, valilerin, tüm kurum ve kuruluşların ilk andan itibaren seferber olduğunu söyleyen Bakan Akar, "Kalıcı konutların temelleri atılmaya başlandı. Bir sene içinde barınma problemi büyük ölçüde bitecek, iş yerleri açılacak ve hayatın normalleşmesi süratle gerçekleşecek. Hayat normalleşinceye kadar devletimiz, milletimiz tek yumruk, tek yürek olarak sizlerle beraberiz. Karamsarlık, kötümserlik yok, fitneye ve fesada fırsat, yer yok" dedi.

Konuşmasının ardından vatandaşların taleplerini de dinleyen, çocuklarla yakından ilgilenen Akar'a depremzedeler yoğun ilgi gösterdi. "Allah devletimize zeval vermesin", Allah sizi başımızdan eksik etmesin" diyen depremzedeler Bakan Akar'ı alkışla çadır kentten uğurladı.

DANİMARKA’DAKİ PROVOKASYON

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Bakan Akar çadır kentten ayrılırken DANİMARKA'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırıya ilişkin soruları da yanıtladı.

Son dönemlerde Avrupa’da artış gösteren 'bu düşmanca, barbarca zihniyet ve eylemler demokratik değerlerle hoşgörü ve barış içerisinde bir arada yaşama kültürünü tahrip ettiğini' belirten Akar, şunları söyledi:

"Bu küstah ve aşağılık saldırıyı gerçekleştiren insanlıktan çıkmış, kin ve nefretle kudurmuş mahlukları şiddetle lanetliyor; bu eylemlere duyarsız ve sessiz kalarak bu şarlatanlara göz yuman, cezasız bırakarak bunları adeta suça teşvik edenleri de suç ortakları olarak ilan ediyor ve kınıyoruz."