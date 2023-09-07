MSB kaynaklarından Deyrizor açıklaması: DEAŞ ile mücadele bahanesiyle başka bir terör örgütüne destek yanlış

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MSB kaynaklarından yapılan açıklama şöyle:

F-4 SAVAŞ UÇAĞINDAN DÜŞEN YAKIT TANKI

Boş yakıt tankı düşen F-4 savaş uçağıyla ilgili son durumu paylaşan kaynaklar, “Malumunuz TEKNOFEST’te statik olarak gösterilen F-4 uçağımızın yedek yakıt tankı kendi ana üssü olan Eskişehir’e dönmek üzere Etimesgut’tan kalktıktan sonra TPAO otoparkına düştü. Onun hemen arkasından Hava Kuvvetlerimize ait ekipler hemen bölgeye sevk edildi ve teknik inceleme başlatıldı. Teknik inceleme halen devam ediyor. Teknik inceleme sonuçlandığında sizlere gerekli açıklamayı yapacağız, şu anda halen devam ediyor” dedi.

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER

Yunanistan ile ilişkiler de değinen kaynaklar, “ Eylül ayında görüşmelerin sıklaşacağını ifade etmiştik. Nitekim Yunan Dışişleri Bakanı geldi, şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı New York’taki BM toplantısı kapsamında görüşecekler. Bu kapsamda biz de faaliyetlerimizin Eylül ayı içerisinde artmasını bekliyoruz. Daha önce Bakanımızın (Yaşar Güler) da açıkladığı gibi öncelik hiç kimseyi rahatsız etmeyecek; Harp Okulları arasında sportif faaliyetler gibi bazı faaliyetlerden başlayarak güven artırıcı önlemleri başlatma, takvimlendirme çalışmaları devam ediyor” açıklamasını yaptı.

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KERKÜK’TE YAŞANAN OLAYLAR

Bakanlık kaynakları, Kerkük’te yaşanan olaylarla ilgili ise şunları kaydetti: “Kerkük önemli, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bölgede barış ve huzur için özellikle Kerkük’ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulması önem arz ediyor. Biz de oradaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Son geldiğimiz noktada; Irak Federal Meclisi’nin almış olduğu bir yürütmeyi durdurma kararı var. Ondan sonra oradaki olaylar yatışmış gibi duruyor. Sükunet sağlanmış gibi duruyor ama biz oradaki gelişmeleri de yakinen takip ediyoruz.“

SON BİR HAFTADA 39 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, şu bilgileri verdi:

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TERÖRLE MÜCADELE

“24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 38 bin 528 teröristi etkisiz hâle getiren kahraman ordumuzun; PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda; Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; son bir haftada 39 terörist etkisiz hâle getirildi. 01 Ocak’tan itibaren etkisiz hâle getirilen terörist sayısı bin 185’e ulaştı. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecek. Diğer yandan Bakanlığımız, FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir.

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SINIR GÜVENLİĞİ

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda; Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 667 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 31’i FETÖ mensubu olmak üzere 34’ü terör örgütü üyesidir. 4 bin 887 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 423’e yükseldi. Yakalanan şahıslardan 316’sı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 451 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 150 bin 584 oldu.

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SURİYE’NİN KUZEYİ

Suriye’de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor. Diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık veriliyor. Bu yılın başından itibaren harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 69’u son bir haftada olmak üzere 165 taciz ve saldırı gerçekleştirildi. Mehmetçik tarafından 24’ü son bir haftada olmak üzere 864 terörist etkisiz hâle getirildi.

TAHIL KORİDORU

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan, bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil eden gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Öncelikle ateşkes ve müteakiben kalıcı barışın sağlanması için etkin, kolaylaştırıcı rol üstlenmeye ve insani krizi hafifletmeye yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyoruz. Rusya tarafından durdurulan Tahıl Girişimi’nin devamına yönelik BM, Rusya ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam ediyor. Bu doğrultuda; 4 Eylül 2023 tarihinde Sayın Bakanımızın da yer aldığı bir heyet ile Soçi’ye giden Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin arasında olumlu havada geçen bir görüşme gerçekleşti. Temennimiz bu görüşmenin ardından, küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu Girişim’in devam etmesi yönünde olumlu adımlar atılmasıdır. Diğer yandan Karadeniz’de mevcut hassas güvenlik dengesinin ‘Bölgesel Sahiplik’ ve ‘Montrö ilkeleri’ çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede adil ve kalıcı barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.

TEMENNİMİZ EGE’DE DOSTLUK DENİZİ

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Ege ve Akdeniz’de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde korumaya devam ediyor. Komşumuz Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için karşılıklı çabalarımız sürüyor. Temennimiz; diyalog kanallarının açık tutulması, ikili ilişkilerimizde yakalanan pozitif gündemin devam etmesi, Ege Denizi’nin bir dostluk denizi hâline gelmesi.

KOSOVA’DAN İNTİKAL TAMAMLANDI

Kosova’da meydana gelen olaylar sonrası görevlendirilen, 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza bağlı bir komando taburumuz görevini başarıyla icra etmiş bölgede sükûnun sağlanmasına büyük katkı sağladı. Taburumuz 4 Eylül 2023 tarihinde geri intikale başlarken, 6 Eylül 2023 tarihi itibarıyla hem kara hem de hava intikalini tamamlandı.

DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE

Başta deprem sonrası hayatın normalleştirilmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmaları da ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde sürdürülüyor. Bu kapsamda; 5 Eylül tarihinde Kırklareli’nde meydana gelen sel felaketi sonrası İğneada beldesindeki arama-kurtarma çalışmalarına destek için 5’inci Kolordu Komutanlığına bağlı 55’inci ve 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlıklarımızdan askerî personel ve arazi araçları görevlendirilmiş, yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık ekiplerinin gözetiminde tahliye edilmesi sağlandı.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ

Personel ve askerî öğrenci alım ve temin faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam ediyor. 4 Eylül 2023 tarihi itibarıyla dış kaynaktan muvazzaf subay temin faaliyeti başladı. 17 Eylül 2023 tarihine kadar başvurular devam edecektir.