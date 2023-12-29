MSB kaynakları anlattı: Hain saldırının tüm detayları

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SIZMA GİRİŞİMİ İKİ NOKTADAN: “Sızma girişimi olan bölgeler birbirinden kuş uçuşu 100 km uzaklıkta. Bölge yüksek rakımlı sarp dağlık, dik yamaçları ve uçurumları olan bir arazi olup, binlerce mağaranın bulunduğu bir yerdir. Kontrol her türlü hava şartında sağlanmak mecburiyetindedir.

SİS, KAR, TİPİ VARDI: Sızma girişimi iddia edildiği gibi 50-100 kişiden oluşan gruplarla değil, mağaralarda saklanan küçük gruplar tarafından havanın ağır, yoğun sis ve kar yağışı (tipi) sebebiyle görüşün 5-10 metreye kadar düştüğü, İHA/SİHA’ların ve termal sistemlerin de kullanılmasının imkânsız olduğu durumda gerçekleştirilmiştir. İleri hatta bulunan birliklerimizin kahramanca mevzilerini savunması ve çatışmaya takviye giden komando birliğinin başındaki tabur komutanı yaralanmış olmasına rağmen komutayı bırakmaması sayesinde teröristlerin asıl amacı engellenmiştir. Sızma girişiminde bulunan teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilmiştir.

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TAHKİMAT YETERSİZ MİYDİ: Teröristle mücadelenin doğasında zor şartlar ve kararlılık vardır. Operasyona çıkacak birlik hava, arazi ve diğer şartları göz önünde bulundurarak görevin gerektirdiği teçhizatı yanına alarak çıkmaktadır. Ayrıca, personel sürekli olarak aynı yerlerde bulunmamakta, kontrol altına alınacak bölge göz önüne alınarak zamana bağlı kalmaksızın değiştirilmektedir.

ŞEHİT SAYISI GİZLENDİ Mİ: Şehit haberi önce gerekli tedbirler alınmak suretiyle ailesine verilmekte, akabinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Aileye haber verilmeden ve tedavisi devam edenlerin durumu netleşmeden kamuoyu ile paylaşılmamaktadır. MSB tarafından yapılan açıklamalar dışında özellikle bireysel kullanıcılar tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımlara itibar edilmemelidir. Şehit haberinin başka kimselerce verilmesi kamuoyunda “Şehit haberinin gizlenmesi” gibi bir algı oluştursa da iletişimin bu kadar hızlı ve kolay olduğu bir çağda, gizlenmesi mümkün değildir ve böyle bir çaba asla olmamıştır. Zira gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde açıklananların dışında şehit askerimiz yoktur.

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PERSONEL TECRÜBESİZ Mİ: Terörle mücadele ile ilgili görev yapan bütün personel profesyonel olup, gerekli tüm eğitimleri aldıktan sonra sorumlu olduğu bölgeye görevlendirilmektedir. Ayrıca, sıralı birlik komutanlıklarınca ve Ordu/Kuvvet Komutanlıkları tarafından zaman zaman denetlemeler yapılmakta, personelin ve birliğin eğitim, atış, spor gibi konularda yeterlilik seviyesi tespit edilerek raporlanmaktadır.”

59 TERÖRİST ETKİSİZ

- 2019 yılında başlatılan Pençe operasyonları serisindeki bilançoyu da açıklayan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, şu bilgileri verdi: “Pençe operasyon serisi ile ‘girilemez’ denilen yerlere girilmiş, ‘ulaşılamaz’ denen yerlere ulaşılarak toplam; 1.655 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. 4 bin 999 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi. 2 bin 472 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi. Son operasyonlarda Pençe-Kilit Bölgesinde 71 hedef imha edildi, 59 terörist etkisiz hale getirildi.”

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Zeki Aktürk

İNCELEME BAŞLATILDI

- “TSK’da meydana gelen olaylar sonrasında derhal idari tahkikat kurularak inceleme yapılır ve sorumluluğu/kusuru olanlar hakkında işlem yapılır. Bu olayda da idari tahkikat ve inceleme başlatılmış olup olay her yönüyle incelenmektedir.

CEP TELEFONU TEDBİRİ: Özellikle akıllı cep telefonlarının günlük hayatta dahi yarattığı güvenlik sorunu herkesçe bilinmektedir. MSB olarak personel ve birlik güvenliği bakımından konu üzerinde bir çalışma yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili ciddi tedbirler alınacaktır.

STRATEJİK/TAKTİK HATA VAR MI: TSK, daha evvel, bu tür arazileri sadece hava şartları müsaade ettiği zamanlarda tutarken, değişen ve gelişen konsept ile kışın da kontrolü altında bulundurmaya devam etmektedir. Nitekim, daha önce ‘Kış tertiplenmesi’ kapsamında bu kontrol noktaları tutulmamakta, bahar aylarında tekrar tutulmaya başlandığında ise EYP ile karşılaşılmakta, bölgenin temizlenmesi daha zor hale gelmekteydi. Bu kapsamda televizyon/sosyal medya gibi yayın organlarında sıklıkla gösterilen ve ‘Benim zamanımda/görev yaptığım dönemde’ diye başlayan cümlelerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Zira her şey değişmektedir: şartlar, teknoloji, taktik, insanlar, konsept… Hatta teröristler dahi değişmektedir.”