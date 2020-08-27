AA
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MSB duyurdu! PKK'lı iki terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.
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