MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.



SİİRT'TE BİR TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Siirt-Şirvan ilçesi Akçayar köyü kırsalında 1 bölücü terör örgütü mensubunun silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.