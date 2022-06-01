Son dakika: Zelenski'den itiraf gibi sözler... İlk defa açıkladı!

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde... Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş son dönemde ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

Zira 24 Şubat'ta başlayan savaşta ana hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirleyen Rusya kenti kuşatmış ancak ele geçirememiş, daha sonra ise hedefini Donbas olarak belirlemişti.

Son günlerde bölgede inisiyatifin Rus ordusuna geçtiği konuşuluyor. Zira Rus güçleri, önemli sanayi kentleri Severodonetsk ve Lysychansk'ı kuşatmış durumda.

KİLİT KENTLER İÇİN ZAMANA KARŞI YARIŞ

Eğer Rusya Severodonetsk ve Lysychansk'ı ele geçirirse, bu durumda Luhansk bölgesinin tamamının denetimini almış olacak. Bu denenle Ukrayna güçleri bölgede tabiri cazise zamana karşı bir yarış içerisinde.

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ZELENSKİ'DEN ACI İTİRAF

Bölgenin hakimiyeti için verilen kanlı savaş sürerlen Zelenski'den beklenen açıklama geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Rus taarruzuna direnen ordunun verdiği kayıpları açıkladı.

Bölgedeki durumu 'çok zor' şeklinde tarif eden Zelenski, ordunun her gün 60 ila 100 arasında kayıp verdiğini belirtti.

Newsmax'e konuşan Ukrayna Devlet Başkanı şu ifadeleri kullandı;

'Ukrayna'nın doğusundaki durum çok zor. Her gün 60 ila 100 asker kaybediyoruz ve çatışmalarda 500 kadar yaralı veriyoruz.'

Zelenski bu açıklama ile bölgedeki askeri kaybı ilk defa bu kadar net bir şekilde ifade etmiş oldu.

Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın bu bölgede topyekûn bir saldırı başlattığını duyurulmuş, Rus kuvvetlerinin Luhansk eyaletindeki son büyük şehir ve Donbas'ın hala Ukrayna kontrolündeki en doğu noktası olan Severodonetsk'i ve kardeş şehri Lysychansk'ı hemen güneyde kuşatmak için harekete geçtiği açıklanmıştı.

BAŞARILI OLURSA KRAMATORSK YOLU AÇILACAK

ABD basınında yer alan haberlere göre, başarılı olursa, hareket Ukrayna birliklerini bölgeyi savunurken tuzağa düşürecek ve Rusya'nın Ukrayna hükümetinin doğudaki ana idari ve askeri bağlantı noktası olan Kramatorsk'a giden yolunu açacak.

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RUSYA KAYIPLARINI AYLARDIR AÇIKLAMIYOR

Rusya bir günde 300'den fazla askerin öldürüldüğünü belirtiyor. Rusya'nın savaştaki asker kaybı ile ilgili pek çok farklı rapor bulunuyor. Ukrayna savaşın başından itibaren 30 binden fazla Rus askerinin öldüğünü iddia ediyor.

Moskova ise konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı. Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

300'DEN FAZLA SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular en az 317 subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

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Rusya benzer bir askeri kriz ile Afganistan'ı işgal ettiğinde karşılaşmıştı.

Bölgeye Sovyet askerleri ilk olarak 24 Aralık 1979'da Sovyet lideri Leonid Brejnev'in emriyle gönderilmiş, 10 yıl süren savaşta 15 bine yakın Sovyet askeri hayatını kaybetmişti.