MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit
GeriGündem MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 24.07.2021 - 23:44 | Son Güncelleme:

MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kirpi aracına teröristlerce yapılan saldırıda, 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemize intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve İletişim Başkanı Altundan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve İletişim Başkanı Altun'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi