MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kirpi aracına teröristlerce yapılan saldırıda, 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemize intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.