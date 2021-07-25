Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve İletişim Başkanı Altun'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı bölgesinde kalleş terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Mehmetçiklerimizin kanı yerde bırakılmayacak, hesabı en ağır şekilde sorulacaktır."

Altun ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralı askerlerimize Rabbim tez zamanda şifalar versin. Terörün kökünü kazıyana, sınırlarımızı güvenli kılana kadar mücadelemizin süreceğinden kimsenin şüphesi olmasın!" ifadelerini kullandı.

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