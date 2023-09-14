MSB kaynaklarından Zengezur mesajı: Koridorunun açılması büyük öneme sahip

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MSB kaynaklarından yapılan açıklamada bölgede gerginliğin azaltılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştüğünü hatırlatıldı. Kaynaklar, “Ermenistan provokasyon ve tahrikleri bir kenara bırakıp barış müzakerelerine ve iş birliğine odaklanmalı. Bölgesel huzur ve istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanmasından geçiyor. Bunun için de Zengezur koridorunun açılması büyük öneme sahip” değerlendirmesini yaptı.

RUM TARAFINA SEMPATİK GÖRÜNME GAYRETİ

Kıbrıs’ta BM askerinin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir askeri darp ettiği olaya ilişkin ise Bakanlık kaynakları şunları söyledi:

“Söz konusu olay 11 Eylül’de Burhan Tan Sokağı’nda meydana geldi. Bu sokağın temizlik faaliyeti KKTC, GKRY ve BM arasında 1989 yılında yapılan “Askersizleştirme Anlaşması” kapsamında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeline ait. Birleşmiş Milletler Barış Gücü son dönemde adada hassasiyetle koruması gereken tarafsızlık ilkesine zarar verecek bazı tavır ve davranışlar içine giriyor. 11 Eylül’deki temiz faaliyeti sırasında Güvenlik Komutanlığı personelinin bulunduğu alana gelen Birleşmiş Milletler Barış Gücü personeli de temizlik yapacakları gerekçesiyle bölgeye girmeye çalışırken, çıkan tartışma sırasında bir Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeli, Birleşmiş Milletler Barış Gücü personeli tarafından yumruk atılarak darp edilmiştir. Olayın ardından Barış Gücü Komutan Vekili özür dileyerek personel hakkında detaylı soruşturma ile gerekeni yapacağını bildirmiş, KKTC Dışişleri Bakanlığı da olaya çok sert tepki vermiştir. Birleşmiş Milletler Barış Gücü unsurlarının, Pile Yol Projesi konusunda hassas bir dönemden geçildiği sırada Burhan Tan Sokağı’nda orantısız tepki ortaya koymasının ardında Rum tarafına sempatik görünmek ve Türk tarafını zor duruma düşürme gayreti olabileceği değerlendirilmektedir.”

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SON BİR HAFTADA 44 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadele ve sınır güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, şunları söyledi:

TERÖRLE MÜCADELE

"Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil 1 Ocak’tan itibaren Terörle Mücadele Harekâtı bölgesinde 44’ü son bir haftada olmak üzere 1.229 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ise 38.572’ye ulaşmıştır. Kahraman Mehmetçiğin büyük bir fedakârlık ve olağanüstü gayretle yürüttüğü bu başarılı mücadele sonucu terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde sürdürdüğü terörle mücadeleyi lekelemek ve başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce gerçekleştirilen kara propaganda ve dezenformasyon çabalarına karşın kahraman ordumuz; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerinin kanını yerde bırakmayacak, terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürecektir. Diğer yandan Bakanlığımız, FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir.

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HUDUT GÜVENLİĞİ

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 467 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 24’ü FETÖ mensubu olmak üzere 36’sı terör örgütü üyesidir. 2.828 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6.890’a yükselmiş, yakalanan şahıslardan 340’ı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 487 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 153.412 olmuştur. Ayrıca, yılbaşından bu yana icra edilen operasyonlarda toplam 4 bin 869 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir.

SURİYE

Suriye’de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi çerçevesinde gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir. Nitekim, terör örgütü tarafından harekât bölgelerimize bu yılın başından itibaren 298 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, verilen karşılık ile 39’u son bir haftada olmak üzere 903 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

AZERBAYCAN

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Hâlihazırda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Azerbaycan ordusunun modernizasyon ve eğitim faaliyetleri ile Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın/el yapımı patlayıcı arama ve imha faaliyetlerine destek vermeye devam etmektedir. Kafkasya bölgesinin barış içinde, geleceğe emin adımlarla yürüyeceğine inanıyor, Ermenistan’ın uzatılan barış elini tutmasını temenni ediyor, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik samimi çabaları desteklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. “İki devlet, tek millet” anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkânlarımızla, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 15 Eylül Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 105’inci yıl dönümünü şimdiden kutluyor, Nuri (Killigil) Paşa’yı ve komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun kahraman şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

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BATIRAY DENİZLATI

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle her geçen gün gelişen savunma sanayimiz sayesinde ihtiyacımız olan sistemler yerli ve millî olarak tasarlanmakta, geliştirilmekte ve üretilmektedir. Denizaltılarımızın havuzlanması için ihtiyaca yönelik özel olarak tasarlanan ve Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde inşa edilen, kendi boyutunda dünyada tek olan denizaltı havuzunda ilk olarak yarın (15 Eylül) TCG BATIRAY denizaltımız havuzlanacaktır. Denizlerdeki hâkimiyetimiz için önemli olan bu faaliyet, Gölcük Tersanesi Komutanlığında gerçekleşecektir.

DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE

Başta deprem bölgelerinde hayatın normalleştirilmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmaları da ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir. Ayrıca, kasırga felaketi nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunan dost ve kardeş Libya’ya yardım elini uzatan ilk ülke olarak Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla AFAD’ın arama-kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerinin nakli gerçekleştirilmiştir."