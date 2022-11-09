Motosikletin kamyonetle çarpıştığı kazada 2 liseli hayatını kaybetmişti! Gözyaşlarıyla uğurlandılar

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Fatih Mahallesi, Sedde mevkisinde dün öğle saatlerinde yol kenarında devrilen motosikletin yaklaşık 40 metre uzağında çalılıklar arasında 2 kişinin hareketsiz yattığını fark eden kamyon şoförü, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde bu kişilerin öldüğü belirlendi. Yapılan araştırmada cesetlerin Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Sefa Yıldırım ile Çağlar Şen’e ait olduğu saptandı. Yıldırım ve Şen'in cesetleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

TESLİM OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken bir süre sonra 60 TR 925 plakalı kamyonetin sürücüsü Kadir Boz, emniyete giderek polise teslim oldu. İfadesinde "Motosiklet bana çarptı. Çok üzgünüm. Korktuğum için oradan ayrıldım. Muhtarı arayıp teslim oldum" diyen Boz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Gözden Kaçmasın Devrilen motosikletin yanında 2 liseli ölü bulundu! Sürücü teslim oldu Haberi Görüntüle

TOPRAĞA VERİLDİLER

Ölümü ilçede üzüntüye neden olan Sefa Yıldırım için ilçeye bağlı Balıklar Mahallesi’nde, Çağlar Şen için de ilçenin Ortadurak Mahallesi’nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazelerde Yıldırım ve Şen’in arkadaşları ve akrabaları gözyaşı dökerken, aile fertleri de ağıtlar yaktı. Yıldırım ve Şen, kılınan namazların arından toprağa verildi.

MOTOSİKLETİ 1 AY ÖNCE ALMIŞ

Sefa Yıldırım’ın biriktirdiği parayla kazadan 1 ay önce satın aldığı motosikleti kazadan saatler önce okul saatinde sürmemesi için bazı arkadaşlarının kendisini engellemeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı ortaya çıktı.

Cenazeye katılan Mert Ersin (18), arkadaşlarının ölümüne çok üzüldüklerini söyleyerek, "Haberi duyduğumuzda şoke olduk. İlk başta inanamadık; kötü olduk. Sefa ile daha yakındık. Gariban bir ailenin çocuğuydu, hayali okumaktı. Çok üzüldük. Çok sevilen arkadaşlarımızdı" dedi.

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Çağlar Şen

‘YARIM SAAT ÖNCE BERABERDİK’

Kazada ölen Çağlar Şen’in sınıf arkadaşı Efe Arslan (17) da "Çağlar ile vefat etmeden yarım saat önce beraberdik. Onlar okuldan çıkmış. Haberimiz yoktu; acı haberi alınca çok üzüldük. İnanılır gibi değil" diye konuştu.