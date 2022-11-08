Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Devrilen motosikletin yanında 2 liseli ölü bulundu! Araç mı çarptı?

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Bafra#Sefa Yıldırım
Devrilen motosikletin yanında 2 liseli ölü bulundu Araç mı çarptı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 14:28

Samsun'un Bafra ilçesinde yol kenarında devrilen motosikletin yakınındaki çalılıklar arasında lise öğrencileri Sefa Yıldırım (17) ve Çağlar Şen’in (17) cansız bedenleri bulundu. Polis ekipleri motosiklete bir aracın çarpıp çarpmadığını belirlemek için çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Fatih Mahallesi, Sedde mevkisinde bugün öğle saatlerinde yol kenarında devrilen motosikletin yaklaşık 40 metre uzağında çalılıklar arasında 2 kişinin hareketsiz yattığını gören kamyon şoförü, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde, bu kişilerin öldüğü belirlendi. Yapılan araştırmada, cesetlerin Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Sefa Yıldırım ile Çağlar Şen’e ait olduğu saptandı.

Yıldırım ve Şen'in cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis ekipleri motosiklete bir aracın çarpıp çarpmadığını belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun#Bafra#Sefa Yıldırım

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitterını kim yönetiyor İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

Elon Musk'ın Twitter'ını kim yönetiyor? İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

#Elon Musk
Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitterını kim yönetiyor İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

Elon Musk'ın Twitter'ını kim yönetiyor? İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

#Elon Musk
Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili