Mossad’a çalışan ajan ağıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı... Paranın izini kaybettirmek için kripto para kullanmışlar

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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM Ekipleri, İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle 34 şüpheli yakalanmış, poliste sorguları tamamlanan zanlılar dün sabah adliyeye sevk edilmişti. Dört gün boyunca TEM Şubede ifadeleri alınan sabotaj ekibindeki 34 kişi yoğun güvenlik refakatinde mahkemeye sevk olmuş, zanlıların 15’i tutuklanmış, 8’i hakkında ise sınır dışı kararı verilmişti. Hücredeki 11 şüpheli hakkında ise “adli kontrol şartı” ve “yurtdışına çıkış yasağı” uygulanmıştı.

KRİPTO PARA KULLANMIŞLAR

Ajan ağına mensup şüphelilere ait tespitler gün yüzüne çıkmaya ve sır perdesi aralanmaya başladı. Özellikle Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilerin bilgi, belge ve fotoğraflarını temin etmek suretiyle İsrail gizli servisine aktardıkları, karşılığındaysa paranın izini kaybettirmek için özellikle terör ve yeraltı örgütleri tarafından kullanılan “havala” sistemine, kripto para birimine ve 'western union' yöntemine başvurarak çalıştıkları anlaşıldı.

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BRÜKSEL'DEKİ MEMURLA YOĞUN TELEFON TRAFİĞİ

Girift ilişkiler ağı ve sır ilişkileri açığa çıkan casus ağındaki şüphelilerden Türkiye’ye yasadışı yollarla giriş yapan Filistin uyruklu Luey M.’nin (44), telefon rehberindeki Brüksel’de faaliyet gösteren Mossad memuruyla yoğun telefon trafiği deşifre oldu. Telefon rehberinde “Sare Belçika” adıyla yer alan +32460237. numaralı telefon hattının diğer ucundaki Mossad ajanıyla Whatsapp yazışmaları tespit edilen Luey M.’nin, yine geçmiş yıllarda MİT tarafından İsrail istihbarat servisine yönelik kontrespiyonaj faaliyetlerinde izine rastlanan Abuhalid Abdalla Qassem/Tayyar ile de derin ilişki içinde olduğu çözülen dijitallerde yer aldı.

Luey M.’nin telefon fihristinde “Sare Belçika” olarak kayıtlı olan Belçika’daki Mossad ajanına ait +32460237. numaralı telefon, MİT tarafından çökertilen hücredeki kilit isimlerden Halid H.’den ele geçen 0506 694. numaralı telefondaki kişi listesinde de yer aldığı saptandı. Ajan ağındaki kişilerin birbiriyle bağlantıları da bu şekilde deşifre olurken, Halid H.’nin dijital materyallerinden dekont görseller, ve çok sayıda para transferinin gerçekleştiği anlaşıldı. Mossad adına ajanlık yapan Halid H.’nin telefon listesinde, çökertilen ağdaki Cemile Türk'ün de adı yer alıyor. Soruşturma dosyasındaki deliller arasında yer alan bilgiler ışığında, 0534 705 . numaralı hattın kayıtlı olduğu Cemile Türk’ün de Mossad’ın Hamas Masası’na bakan birim görevlilerince defalarca telefon trafiği gerçekleştirdiği anlaşıldı.

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İsrail dış istihbarat servisinin Tel Aviv’deki Hamas Masası birimindeki Mossad memurlarınca yönetilip yönlendirilen söz konusu kişiler arasındaki Filistin uyruklu Israa K. (24) adlı hücre üyesi, 4’ü İngiltere, biri Belçika, biri Estonya ve biri Almanya’ya ait yabancı GSM hattına sahip Mossad ajanlarıyla +447447582., +3725961., +44795547., +3246023., +44776614., +44776614. ve +491521352. sayılı GSM hatlarıyla irtibatlı olduğu kaydedildi. 24 yaşındaki Isra K.’nın, hakkında aile reisi Ahmet K. tarafından yapılmış bir de “kayıp” başvurusu yer alıyor.

DERNEKTE TOPLANTILAR DÜZENLEDİLER

Ajan ağının önemli isimlerinden Beyrut nüfusuna kayıtlı Lübnan uyruklu Muhammed B., uzun süredir Türkiye’de bulunduğu saptandı. Çok sayıda adli kaydı çıkan sabotaj ekibindeki Lübnanlı B., uluslararası alan faaliyet gösteren bir dernekte toplantılar düzenlediği, toplantılara toplantıya katılacak olan kişilerin kişisel bilgi formlarını topladığı, dolayısıyla toplantıya katılan kişilerin kimlik bilgilerine kolayca eriştiği aktarıldı. İsrail’e çalışan Muhammed B., Lübnan ve Kanada vatandaşlığı bulunan Beyrut doğumlu Cemal Hammud'a Türkiye'de oturma şartlarıyla ilgili belge düzenleyip karşılığında yüklü miktarda Amerikan doları para aldı.

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MİT unsurları tarafından adım adım takip edilen ve faaliyetleri deşifre edilen isimlerden biri de Muhammed A. olarak öne çıktı. Casus ağındaki A.’nın dijitallerinde ise Mossad memurlarınca havale edilen yüklü miktarda doların izine rastlandı. Hücre üyesinin dijital materyallerinde “Payoneer” isimli para transferi yapılan sitede şifre değiştirme işlemi ve bu site aracılığıyla 500 dolar ve 16 bin dolar şeklinde farklı zaman aralığında “Muhammed Ebu Cud” isimli şahsa para transfer kaydına rastlandı. Muhammed A. “Muhammed Ebu Cud”un kendisi olduğunu iddia etti, ancak deşifre edilen dijital iz kayıtları +3725961. GSM'yi kullanan kişinin de Hamas Masasındaki Mossad memuru olduğu anlaşıldı. Muhammed A.’nın da doğrudan İsrail dış istihbarat servisi Mossad bünyesindeki İsrail Çevrimiçi Operasyon Birimi (İÇOM) adına çalıştığı belirlendi.

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Adı Amal Sallami Ep S. İÇOM birimindeki İsrailli ajanlarla doğrudan irtibatı olan kişi. Farklı tarihlerde Mossad memurları ile telefon trafiği tespit edildi. İsrail Çevrimiçi Operasyon Birimindeki görevlilere ait hattın telefondaki kayıtlı listesi çıktı. Kayıt adının “Likelysales” adıyla kayıtlı bulunduğu, çözümü yapılan whatsapp görüşmelerinde mesaj trafiğinde İsrail istihbaratı adına keşif, video, foto çalışmalarına dair görüşmeler yaptığı anlaşıldı. Özellikle +44795547 numaralı hat ile çok sayıda whatsapp görüşmesinin bulunduğu kaydedilen Amal Sallami Ep S., Mossad’ın kendisinden istediği bazı noktaların fotoğraflarını temin etti. S., fotoğrafları gönderdiği, bazı ödemelerin bitcoin olarak bazılarının banka yoluyla bir kısmının ise gayri resmi yollarla temin edildiği anlaşıldı. İfadesinde kendisini Mustafa olarak tanıtan ve Almanya'da olduğunu belirten bir şahısla tanıştığını, kendisine bazı işler verip karşılığında para vereceğini söylediğini, bir test videosu hazırlayıp gönderdiğini, işe kabul edildiğini fakat sonrasında Mustafa ile bağlantısının kesildiğini anlattı. Hücre üyesi, sonrasında Samir Ferat adlı kişiyle irtibat kurduğunu, bu şahsın da kendisine kripto para üzerinden 150 dolar gönderdiğini, yine bu kişinin Türkiye'deki Süleymaniye Camisinin iç ve dış kısımlarının videosunu istediğini, kendisi hasta olduğu için kocasına çektirerek bu videoyu Samir'e ilettirdiğini, karşılığından ise 200 dolar para aldığını itiraf etti. Başakşehir'de bulunan bazı sitenin fotoğraflarını da yine eşi vasıtasıyla Mossad ajanı olduğu saptanan Samir'e gönderdiğini anlatan Amal Sallami Ep S., yine bunun karşılığında da 200-250 dolar civarında para aldığını açıkladı. Kendisine dönem dönem bir takım görevler verildiğini analatan S., bu görevleri yapıp para aldığını, bitcoin olarak gönderilen bu miktarların tamamını Karaköy'de bulunan ve ismini hatırlamadığı bir yerden dolar olarak çektiğini, “Ali” isimli bir arkadaşının “Abu Sajced” adlı şahısla tanıştığını ifade ederken, bu şahsın da Mossad ajanı olduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Ahmed Rufai S. Suriye nüfusuna kayıtlı 22 yaşındaki S. terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Kamışlı’dan yurda girdiği anlaşıldı. Ahmed Rufai S., geçmiş dönemde İsrail istihbaratı adına faaliyette bulunan ve hakkında işlem yapılan “Ahmet Şıhoğlu” ve “Gökay Bilir” adlı kişilere para gönderdiği saptandı. Kyo Edward E. isimli bir İsrailliden western union üzerinden 23 Kasım 2020’de 849 TL ödeme aldı. Hücredeki faaliyetleri nedeniyle yine western union üzerinden Litvanya’dan Mossad tarafından gönderilen yüklü miktarda para aldı.

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Amıne Mohammed Abouzeed Mohamed: 38 yaşındaki Filistinli, casus ağının baş şüphelisi Hazem Mounir

Amin E.’nin eşi. Truecrpyt isimli kripto programı kullandığı ve diğer şüpheli eşiyle birlikte hareket ederek Mossad adına faaliyetlerde bulunduğu kaydediliyor.

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Casus ağında dolaylı olarak yer alan az sayıdaki Türk kökenli kişilerden Ahmet Furkan A. 27 yaşında ve gayrimenkul uzmanı. İsrail istihbaratı adına faaliyet gösteren ve daha önce hakkında casusluktan işlem yapılan Alperen E., Muhammed El-Muhammed El H., Ayman İ.’ye dolar ve avro cinsinden para aldı. Sahibinden uygulaması üzerinden tanıştığı ve adını “Erol” olarak bildiği bir kişinin kendisinden Başakşehir’deki P.M. ve E.İ. isimli sitelerin resimlerini çekmesini istediği ve site yönetimlerinden sitede oturan kişilerin yüzde kaçının yabancı olduğuna dair rapor topladığını itiraf etti. Bunun karşılığında ise avro ve dolar cinsinden ödeme aldığını ifade eden Ahmet Furkan A., istihbarata çalışıp çalışmadığını bilmediğini söyledi.

MİT ve emniyet güçleri tarafından geçtiğimiz Salı günü İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonla çökertilen hücredeki isimlerden Ahmed E. (26), Filistin’de ‘Ebu Fadi’ künyesiyle bilinen ve Sırbistan’da sürgünde olduğu ileri sürülen El-Fetih’in eski liderlerinden Muhammed Yusuf Dahlan’a yakın biri olduğu yahmin ediliyor. Sorgusunda İsrail istihbaratıyla bağlantılı Pashtrık Klaıqı isimli Mossad memurundan 28 Mayıs 2020’de 820 avro para aldığını kabul eden Ahmed E., yine İsrail gizli servisiyle bağlantılı “Sabuh Lhimer” adlı şahsı aracı olarak kullandığı, şüphelinin para transferlerinden özellikle terör örgütleri tarafından kullanılan havala sistemini kullandığı, şüphelinin alınan beyanında kendisine gönderilen paranın İsveç'te bulunan lise arkadaşı Luey Flaha tarafından gönderildiğini iddia etse de, bunu yalan olduğu ve paranın Mossad tarafından gönderildiği anlaşıldı.

Tüm dosya kapsamı ve deliller incelendiğinde, ajan ağındaki kişilerin İsrail istihbaratı oluşum olan İÇOM adına faaliyetlerde bulunarak İsrail devleti için önem arz eden ve tehlikeli görülen özellikle Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı şahısların bilgi, belge ve fotoğraflarını temin etmek suretiyle İsrail istihbaratına aktardıkları belgelendi.

Türkiye'de bulunan yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına uluslararası casusluk faaliyeti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheli adliyeye sevk olmuş, bunların 15’i tutuklanmış, 11’i ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.