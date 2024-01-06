×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Irak'ın kuzeyine hava harekâtı

Güncelleme Tarihi:

#Millî Savunma Bakanlığı#Irak#Hava Harekâtı
Irakın kuzeyine hava harekâtı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2024 19:35

Millî Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine hava harekâtı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada, "Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta 15 hedef imha edildi" ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk,  Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 6 Ocak 2024 saat 17.30’da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." ifadeleri kullanıldı. 

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Millî Savunma Bakanlığı#Irak#Hava Harekâtı

BAKMADAN GEÇME!