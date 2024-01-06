Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hakan Fidan Antony Blinken ile görüştü!

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında ilk olarak Türkiye'yi ziyaret etti.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün akşam saatlerinde İstanbul’a gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Vahdettin Köşkü’nde öğlen saatlerinde bir araya geldi.



Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Gazze'deki savaş, insani kriz, İsveç’in NATO’ya katılım süreci, ikili ve bölgesel konular ele alındı.



F16 VE İSVEÇ MESAJI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmelerde; iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamlı şekilde ele alındı. Bakan Fidan, F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediklerini Blinken'e aktardı. İsveç’in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın TBMM'ye ait olduğunu ifade etti.



GAZZE VURGUSU

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İki Bakan, Gazze’de devam eden insanlık trajedisini de değerlendirdi. İsrail’in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, ateşkes ilan edilerek Gazze’ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurgularken, iki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulundu.

Bakan Fidan, Karadeniz’de gerilim yaşanmasını arzu etmediklerini, Rusya ve Ukrayna’da üretilen gıda ürünlerinin güvenli biçimde dünya pazarlarına ulaştırılması için Türkiye'nin gösterdiği çabaya da değindi.

Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki görüşmeler ile Suriye ve Irak gibi bölgesel konular da ele alındı.



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ABD'li Bakan Hakan Fidan görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de hazır bulundu.Vahdettin Köşkü’nde gerçekleştirilen görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.Türkiye ziyaretinin ardından Blinken'ın sırasıyla Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret etmesi bekleniyor.