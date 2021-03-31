Montrö tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık TBMM Grup toplantısında özetle şunları söyledi:

“‘Pandemi var sosyal mesafeyi koruyalım. Sokağa mümkünse az çıkalım.’ Güzel. Kim söylüyor? En tepedeki adam koro halinde söylüyorlar. Peki Türkiye niye kıpkırmızı oldu? Lebaleb doldurdun salonları.

Cumartesi Anneleri veya Diyarbakır’daki anneler, nedir bu annelerin dertleri? Kimisi eşini, kimisi çocuğunu arıyor. Peki devletin görevi nedir? Bu annelerin taleplerini karşılamaktır. Hak arayan anneleri topluyorsunuz, yargılıyorsunuz. Hangi devlet anlayışında bu vardır?

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NE OLDU?

Devleti yöneten kadroların, asgari düzeyde kendi tarihlerini bilmesi lazım. Türkiye’de TBMM Başkanı, Montrö Sözleşmesi’nin ne anlama geldiğini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için ne kadar önemli olduğunu bilmiyorsa o koltukta oturamaz, oturmamalıdır. ‘Efendim, ben öyle söylemedim’, bırakın onları. İstanbul Sözleşmesi ne oldu? ‘Ben iptal ettim, feshettim’ diyor. Meclis Başkanı’ndan bir haber var mı? ‘TBMM’nin iradesini ipotek altına alamazsın’ diyor mu? Diyemiyor, cesaret edemiyor.

KABAHAT SURİYELİ’NİN DEĞİL

Kin ve öfkeyle devlet yönetilirse kin ve öfke sokağa taşar. Antalya’da çöplerden kâğıt toplayıp satmaya çalışan Suriyeli üç kişi tarafından önce darp ediliyor sonra motosikleti ezilip yakılıyor. Alınıp serbest bırakılıyor. Kabahat o Suriyeli’de değil, Suriyeli’yi Türkiye’ye gelmeye mecbur edende.

NE DEMEK BEYİN JİMNASTİĞİ?

Cumhurbaşkanı’nın Başdanışmanı Cemil Ertem ‘Belki ekonomi dışı bir beyin jimnastiği olabilir’, ne demek beyin jimnastiği? Merkezi yönetimin dış borcu 20 Mart’ta 765 milyar 800 milyon lira. 27 Mart’ta 841 milyar 600 milyon liraya çıktı. Dış borç sadece 7 günde, 75 milyar 800 milyon lira arttı. Bir haftada Türkiye Cumhuriyeti devletine tam bir felaket yaşattılar.

TARİHİMİZDE BÖYLE DEĞERLER VAR MI?

Bir tarafta bunlar yaşanırken, bir tarafta da zevki sefa içinde olan AK Partili gençler var. Dünyadan habersiz bu gençler. Vatan sevgisi, insan sevgisi var mı burada? Kul hakkını korumak var mı burada? Efendim AKP Genel Merkez büro personeli. Bir kişi kalkıp lüks arabalar debdebe şaşa içinde yaşıyor. Bir büro personeli, kimse görmüyor mu bu yaşam nereden geliyor böyle? Bizim tarihimizde böyle bir değer var mı arkadaşlar?

BAHÇELİ’YE MİLLİYETÇİLİK ELEŞTİRİSİ

Ülke bu durumda, ülke perişan ama kendisine milliyetçiyim diyen bir partinin genel başkanının tek gündem konusu benim. Bir gün Sayın Bahçeli’nin bu esnafın, çiftçinin derdi nedir diye sorduğunu duydunuz mu? Duyamazsınız. Onun tek bir arzusu var, muhterem beyefendi orada nasıl kalacak? Olmaz. Sayın Bahçeli’nin ben milliyetçi olarak Süleyman Şah Türbesi’nden bayrağın indirilmesini asla içime sindiremiyorum, o bayrağı vatan toprağına tekrar dikeceğim dediğini duydunuz mu?

BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILMALI

Kısa çalışma ödeneği bitecek bunun sürmesi lazım. Esnaf ve çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılması pandemi döneminde alınan faizlerin silinmesi lazım. Bu cezaların tamamını faizleriyle geri iade edeceğiz.”

SMA HASTASI ÇOCUKLAR TBMM’DE





CHP Grup toplantısına bir omurilik sinir hastalığı olan SMA’lı çocukların aileleri de katıldı. Kılıçdaroğlu, 4.5 aylık Aybüke Naz’ı kucağına alarak sevdi. Aileler Meclis’te basın toplantısı yaparak sorunlarını anlattı.

CHP GRUBUNDA SALMAN’A BÜYÜK İLGİ





CHP’nin grup toplantısında izleyiciler arasında sanatçı İlyas Salman da vardı. Grup Başkanvekili Özgür Özel, Salman’ı anons edince salonda büyük alkış koptu. Salman da ayağa kalkarak kendisini alkışlayanları selamladı. Kemal Kılıçdaroğlu dün ayrıca Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems ile TBMM’de görüştü. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)

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