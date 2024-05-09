Montları hazırlayın! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı hava geri geliyor... İstanbul için kritik uyarı

Haberin Devamı

Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Edirne, Kırklareli, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Kars, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacak. Rüzgar, batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

2024 Nisan ayı Türkiye'nin en sıcak Nisan ayı oldu. Uzun yıllar ortalamasının 4 derece üzerinde gerçekleşti. 2024 Mayıs ayının ilk yarısı ise dalgalı bir seyir izliyor. Ortalamanın altında günler yaşandı. Montları sandığa koyamadık hala. Mayısın 2. yarısı yaza dönük hava olacak.

Haberin Devamı

YAĞIŞ İÇİN TARİH VERDİ

Bugün perşembe batıda sıcaklık düşüyor, İstanbul bugün 21 derece. Hafta sonu tekrar montları giyecek, 16 dereceye düşecek. Bugün Batı Karadeniz ve Marmara’nın güneyinde önemsiz yağmur var. İstanbul’a yağmur, Marmara ve Ege ile birlikte yarın gelecek. Hafta sonu Anadolu’yu da kapsayacak.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu 21

İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 18

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 26

Haberin Devamı

Yurt genelinde cuma günü için beklenen hava durumunu gösteren harita...