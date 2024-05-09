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Montları hazırlayın! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı hava geri geliyor... İstanbul için kritik uyarı

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#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul
Montları hazırlayın Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı hava geri geliyor... İstanbul için kritik uyarı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 09:56

Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporuna göre bugün, Edirne, Kırklareli, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Çorum'da sağanak yağış bekleniyor. Mevsim normallerindeki sıcaklıklar ise Marmara Bölgesi'nde 5 derece birden düşecek. Prof. Dr. Orhan Şen, 'montları hazırlayın' uyarısında bulunurken, 'Bugün Batı Karadeniz ve Marmara’nın güneyinde önemsiz yağmur var. İstanbul’a yağmur, Marmara ve Ege ile birlikte yarın gelecek. Hafta sonu Anadolu’yu da kapsayacak.' ifadelerini kullandı.

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Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Edirne, Kırklareli, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Kars, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacak. Rüzgar, batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

2024 Nisan ayı Türkiye'nin en sıcak Nisan ayı oldu. Uzun yıllar ortalamasının 4 derece üzerinde gerçekleşti. 2024 Mayıs ayının ilk yarısı ise dalgalı bir seyir izliyor. Ortalamanın altında günler yaşandı. Montları sandığa koyamadık hala. Mayısın 2. yarısı yaza dönük hava olacak.

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Montları hazırlayın Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı hava geri geliyor... İstanbul için kritik uyarı

YAĞIŞ İÇİN TARİH VERDİ

Bugün perşembe batıda sıcaklık düşüyor, İstanbul bugün 21 derece. Hafta sonu tekrar montları giyecek, 16 dereceye düşecek. Bugün Batı Karadeniz ve Marmara’nın güneyinde önemsiz yağmur var. İstanbul’a yağmur, Marmara ve Ege ile birlikte yarın gelecek. Hafta sonu Anadolu’yu da kapsayacak.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu 21
İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu 27
Adana: Parçalı ve az bulutlu 30
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 18
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 26

Montları hazırlayın Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı hava geri geliyor... İstanbul için kritik uyarı

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Yurt genelinde cuma günü için beklenen hava durumunu gösteren harita...

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#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul

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