Türkiye okulda katledilen İbrahim Hoca’ya ağlıyor... Eğitime ömrünü adamıştı

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İSTANBUL Eyüpsultan’da özel bir lisede okuyan Iraklı 17 yaşındaki Y.K., Aralık 2023’te disiplin suçları nedeniyle okuldan atıldı. Önceki gün okula gelen Y.K., lisenin müdürü 74 yaşındaki İbrahim Oktugan’ın odasına girerek tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı. Oktugan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DERS YAPILMADI

Öğrencilerin ve öğretmenlerin gözü önünde işlenen bu cinayet Türkiye’yi derinden sarstı. İbrahim öğretmenin katledildiği okulda dün matem havası hâkimdi. Ders yapılmadı. Öğretmen ve öğrenciler de tam anlamıyla şoktaydı. Cinayete en büyük tepki eğitim sendikalarından geldi. Eğitim Bir-Sen yaptığı açıklamada, “Öğretmenler olarak canımızı almaya kadar varan şiddete sessiz kalamayız. Caydırıcı yasal düzenleme için 10-17 Mayıs arası imza kampanyası düzenliyoruz” dedi.

SİYAH GİYELİM

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Eğitim-Sen ise tepkisini, “Şiddetin arkasındaki nedenlerin ortaya çıkarılması, eğitim kurumlarında eğitim emekçilerinin can güvenliğinin sağlanması gerektirmektedir” açıklamasıyla gösterdi. Eğitim-İş yaptığı açıklamada bugün okullara siyah giyerek gidileceğini duyurdu. Karara göre 10 Mayıs’ta sendika üyesi öğretmenler iş bırakacak. Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmenler ise bugün ilk derse girmeyecek. Hafta sonuna kadar siyah kurdeleyle derslere girilecek.

Oğlu Görkem’i cenazede yakınları teselli etti.

TAM BİR BEYEFENDİYDİ

43 yıl boyunca devlet okullarında sınıf öğretmeni ve müdür olarak görev yapan İbrahim Oktugan, 65 yaşında Eyüpsultan Halit Derviş İbrahim İlkokulu’ndan emekliye ayrıldı. Ancak mesleğini ve öğrencilerini bırakmak istemedi. Çeşitli özel okullarda müdürlük yaptı. 2015’te ise 9 yıl sonra görevi başında saldırıya uğrayacağı Özel Final Akademi Anadolu Lisesi’nin kurucu müdürü oldu. Eşi, 74 yaşına gelmesine rağmen öğrencilerinden ayrılmak istemeyen Oktugan’a mesleğini artık bırakmasını söylüyordu. Ancak İbrahim Hoca, her gün aynı heyecanla okula gidiyordu. Hayatı boyunca Eyüpsultan’da yaşadı. Çevresi tarafından beyefendi kişiliği ve eğitime olan sevdasıyla tanınan örnek bir öğretmendi.

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TEK İSTEĞİ SAYGIYDI

Öğrencilerine daima saygılı bir birey olmayı ve Atatürk’ün yol gösteren sözlerini öğütlerdi. Eğitimciliğinin yanı sıra aynı zamanda sporcu kişiliğiyle de bilinirdi. Gençliğinde Eyüp Kalespor’da orta saha mevkisinde futbol oynamış, yaşamı boyunca da spordan kopmamıştı. Son Öğretmenler Günü’nde öğrencilerine yaptığı konuşmada “Öğretmenlerin beklediği tek şey vardır, saygı. Saygıda kusur etmeyin. Ben öğretmenlerime hep saygı duydum. Bunun nişanesi olarak tüm öğretmenlerimin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” demişti.

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ÖĞRENCİLERİ KAHROLDU

İbrahim Oktugan dün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede öğrencileri ve oğlu Görkem gözyaşlarına boğuldu. Eşi Fatma Oktugan “En sevdiği yerde, okulda hayatını kaybetti” diye gözyaşı döktü.

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GÜVENLİK GÖREVLİSİ NEREDEYDİ

- Saldırı sırasında güvenlik görevlisinin olmaması tartışma yarattı. Öğretmenlerden Kadriye Deveci, “Okulda güvenlik görevlisi var. Ama o sırada nerede olduğunu bilmiyorum” derken, okulun tam karşısındaki evde yaşayan Sevil Küçük, “5 yıldır burada oturuyorum ve hiç güvenlik görevlisi görmedim” iddiasında bulundu. Bazı eski mezunlar ise asıl hedefin Ayşe öğretmen olduğunu iddia etti.

OLAYA TANIK OLAN MESLEKTAŞI: GÖZ GÖZE GELDİK ÜZERİME YIĞILDI

- Saldırı anını, meslektaşı Kadriye Deveci anlattı: “Odalarımız yan yana. İki el silah sesi duydum. Çok kuvvetliydi. Odadan kendimi atana kadar İbrahim Hoca’yla karşılaştım. Her tarafı kan içindeydi. Ne olduğunu anlayamadım. Göz göze geldiğimde, zaten üzerime doğru yığılmıştı.”

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SALDIRGAN TUTUKLANDI

12 YIL ÖNCE KERKÜK’TEN GELMİŞLER

Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan Y.K., Çocuk Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından dün sabah Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Y. K., ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme’ suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.K.’nın, 2012’de Kerkük’ten Türkiye’ye gelen bir ailenin çocuğu olduğu, babasının kuyumcu, annesinin ise kozmetik işiyle uğraştığı öğrenildi.

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İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI: PLANLAYARAK ÖLDÜRMÜŞ

Y.K., savcılık ifadesinde özetle şunları söyledi: “Çeşitli disiplin cezaları almıştım. Aralık ayında sınıfımdayken disiplin cezalarından dolayı annemin okula geldiğini öğrendim. Müdür İbrahim Oktugan’ın odasına gittim. Anneme Arapça bir şeyler söylemek istediğim sırada müdür, ‘Burası Türkiye, benim okulumdan kimse başka dil konuşamaz’ dedi ve anneme hakaret etti. Annemin üzerine yürüyünce, biz polisi aradık. Bu olaydan sonra bir daha okula dönmedim. Bizden aldıkları parayı da geri vermediler. Anneme yapmış olduğu bu olaydan dolayı yaşananları kendime yediremedim. 4 Mayıs günü Gaziosmanpaşa’da M.K. isimli şahıstan 10 bin lira karşılığında aldığım tabancayla okula gitmeye karar verdim. Sabah anneme ‘Börek alacağım’ diyerek evden çıktım. Okula gittim. Müdürün odasına geçtim. Amacım öldürmek değil, dövmekti. Ama bir anda dirseğini kırıp kendi yüzüne doğru havaya kaldırınca bana vuracağını düşünerek koluna doğru ateş ettim. 2 mermim vardı. İkisi de karnına geldi. Bana saldıracağını düşünerek ateş ettim. Daha sonra hızlı bir şekilde odadan çıkıp geldiğim kapıya yöneldim.”

SALDIRI ANI KAMERADA

Y.K.’nın okula girişi ve saldırıdan sonraki kaçış anı okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 17 yaşındaki Y.K.’nın okula geldiği ve öğrencilerle konuştuktan sonra içeri girdiği, saldırının ardından elinde silahla birlikte dışarı çıktığı görülüyor. Saldırgan öğrenci, olaydan sonra sosyal medya hesabından video da paylaştı. Kendi fotoğrafının olduğu videodaki, ‘Kafasına sıktım’ sözleri kan dondurdu.

ÖĞRETMENE ŞİDDETE İKİ KATI CEZA GELİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmene şiddetle ilgili TBMM’ye bir kanun teklifi veriyor. Buna göre öğretmen ve tüm eğitim çalışanlarına yönelik tehdit, hakaret, direnme, saldırı, kasten yaralama gibi suçlarda cezaların iki katına çıkarılması öngörülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na (ÖMK) yönelik değişiklik teklifi çalışmalarına devam ederken öğretmen ve eğitim çalışanlarına yönelik suçlara ilişkin de yeni bir düzenleme yaptı. Bakanlık bünyesinde devam eden ve daha sonra ilgili milletvekillerince son şekli verilecek olan kanun teklifiyle öğretmenlere karşı işlenen suçlarda cezaların artırılması isteniyor.

- BU AY MECLİS GÜNDEMİNDE: Mayıs ayında Meclis gündemine getirilmesi planlanan ÖMK kapsamında hazırlanan değişiklikle, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personele karşı görevleri sebebiyle işlenen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86’ncı maddesi kapsamındaki kasten yaralama, 106’ncı maddesi kapsamındaki tehdit, 125’inci maddesi kapsamındaki hakaret ve 265’inci maddesi kapsamındaki görevi yaptırmamak için direnme suçlarında ilgili maddelere göre tayin edilecek cezaların yarı oranında artışı yönünde düzenleme yapılacak.

- HAPİS CEZASI ERTELENMEYECEK: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 51’inci maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması istenecek.

- KASTEN YARALAMA TUTUKLAMA NEDENİ OLACAK: 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, ‘Resmi eğitim kurumları veya özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personele karşı görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama’ suçu tutuklama sebebi sayılacak.

- ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ DE KAMU GÖREVLİSİ SAYILACAK: Özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personelin görevleri sebebiyle kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından 5237 sayılı TCK’nın uygulanmasında kamu görevlisi sayılması yönünde düzenlemeler yapılacak.

KANUN TEKLİFİ NASIL YASALAŞACAK

Bürokratların teknik çalışmaları tamamlamasının ardından AK Parti TBMM Grubu ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ile eşgüdüm halinde kanun teklifine son şekli verilecek. Meclis’e sunulmadan önce yasama uzmanlarınca (Anayasal denetim dahil) irdelenen teklif, daha sonra Meclis Başkanlığı’na sunularak ilgili komisyona havale edilecek.