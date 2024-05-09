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Bakan Tekin, Nuran Çakmakçı’ya konuştu: Bu işin peşini bırakmayız

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#Yusuf Tekin#İbrahim Oktugan#Öğretmene Saldırı
Bakan Tekin, Nuran Çakmakçı’ya konuştu: Bu işin peşini bırakmayız
Nuran ÇAKMAKÇI
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 07:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencisi tarafından vurulan İbrahim Oktugan’ın ardından Nuran Çakmakçı’ya şunları söyledi:

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“Bir meslektaşımız, bir baba, bir evlat hayattan koparıldı. Üzüntümüz çok büyük. Meslektaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum, ailesine, yakınlarına, eğitim camiamıza bir kez daha başsağlığı diliyorum.

GELECEĞİMİZE KAST DEMEK

Öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarımıza kalkan el, tüm toplumumuza, geleceğimize, huzurumuza kast etmiştir. Şiddetin her türlüsüne karşı devlet olarak, millet olarak en sert şekilde karşı durmalı, en ağır tepkiyi vermeliyiz. Devletimiz tüm iradesiyle bu tür şiddet olaylarının karşısında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bu tür vahşet ve şiddet olaylarına karışanların gerekli cezayı alması için Bakanlık olarak bu işin peşini bırakmayacağız.

TÜM SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI

Öğretmenlerimiz asla yalnız değildir. Öğretmenlerimizin, ailelerinin yanında olacağız. Onların hukukunu her daim korumaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum. ‘Şiddete dur’ demek ve faillerin en ağır cezayı almalarını sağlamak için Öğretmen Meslek Kanunu’na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifini Meclis gündemine en kısa zamanda getireceğiz. Tüm siyasi partilere de buradan bize destek olmaları için çağrıda bulunuyorum. Gelin hep birlikte ‘Şiddete dur’ diyelim.”

 

 
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#Yusuf Tekin#İbrahim Oktugan#Öğretmene Saldırı

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