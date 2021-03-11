İşte Erdoğan’ın konuşmalarından satır başları:

VAKA HARİTASINI GÜNCELLEYECEĞİZ

“Şehirleri, vaka sayısı, yoğun bakım yatak sayısı ve aşılama oranı gibi kriterlere göre dört gruba ayırarak renklendirip yeni kontrollü normalleşme adımlarını da bu renklere göre kademeli olarak belirledik. Böylece durumu iyi olan illerin kazanımlarına sahip çıkmalarını, durumu kötü olan illerin de iyiye doğru gitmek için çalışmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki hafta yapacağımız kabine toplantımızda, illerimizdeki gelişmeleri değerlendirerek normalleşme haritamızı güncelleyeceğiz.

MAZLUMLARIN ŞAİRİDİR AKİF

Mehmet Akif zulme boyun eğmeyenlerin, haksızlık karşısında susmayanların, tek dişi kalmış canavarın pençesinde inleyen tüm mazlumların da şairidir. Küçük bir kesim de olsa bazı çevrelerin İstiklal Marşımızı gururla söylemekten rahatsızlık duyduğunu da elbette biliyoruz. Ama onlara rağmen, bağımsızlığımızın üstüne titremeye devam ediyoruz. Nasıl yüz yıl önce Sevr’i yırtıp atmışsak, bugün de FETÖ, DEAŞ, PKK gibi taşeronlar aracılığıyla dayatılmaya çalışılan modern Sevr’leri yırtıp atıyoruz.”