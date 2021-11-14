Modern flörtün kuralları yeniden yazılıyor | Erkekler ilk buluşmada hesabı ödemeli mi?

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İngiliz The Sun gazetesinin yaptığı özel bir ankete katılan okurlar, flört dönemi ile ilgili düşüncelerini paylaştı ve ortaya hayli ilginç detaylar çıktı.

Ankete göre flört uygulamaları ve arkadaşlar aracılığıyla yeni insanlarla tanışmak, aşkı bulmanın en popüler yolları olmaya devam ediyor. Bekarların üçte birinden fazlası ilk kez daha güvenli halka açık bir yer yerine evlerinde buluşmayı tercih ediyor.

Grafik: Harun Elibol

İLK ADIMI KİM ATMALI, YEMEKTE HESABI KİM ÖDEMELİ?

İlk adımı atmaya gelince, flört edenlerin yarısı erkeklerin kadınlara çıkma teklif etmesi gerektiğini düşünüyor. Yine de erkeklerin neredeyse üçte biri ilk buluşmada hesabı ödememeleri gerektiğini düşünüyor. Kadınların yarısından fazlası da aynı fikirde.

Bununla birlikte, erkeklerin yüzde 15'i, eğer kadın yemeği ödemeyi teklif ederse rahatsız olacağını söylerken, her 10 kadından biri, erkekler ödemeyi teklif ederse rahatsız olacağını söylüyor.

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Uzman Klinik Psikolog-Aile Danışmanı M. Berk Karaoğlu, son zamanlarda ilişki ve flört etme şekilleri farklılaşmış gibi gözükse de bu araştırmadan da anlayacağımız üzere aslında evrimsel kodlarımızın hâlâ devrede olduğunu söylüyor. Yani özellikle kadınlara göre hâlâ erkeğin ilk adımı atması ve özellikle flörtün ilk zamanlarında çok hassas ve nazik olması beklenebiliyor.

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Karaoğlu, halihazırda doğadaki canlılarda da durumun böyle olduğunu; eril olanın dişiyi elde etmeye ve duygusal veya cinsel bağ kurmaya çalışmakta olduğunu hatırlatıyor. “Bu durum yaşam ve üreme içgüdüsüyle de açıklanabilir ancak tabii ki insan doğasında değişen ve gelişen yaşam koşullarında cinsiyet rollerinin arasındaki farkın azalması özellikle ilişkinin ilk evresinde erkeklerin üzerinde olan yükün azalması gerektiği şeklinde algılanabilir” diyen Karaoğlu, bu araştırmada da ilk buluşmada hesabı erkek ödememeli diyen erkek ve kadınların oranının azımsanamayacak ölçüde olduğunun altını çiziyor.

Karaoğlu, evlilik teklifi ile ilgili düşüncelerini ise şu sözlerle dile getiriyor.

"Kadınlar evrimsel anlamda ne kadar istendiğini, sevildiğini, arzulandığını ve kendisi için bir şeyler yapıldığını görmek ve özel hissetmek isteyebilir. Bu açıdan evlenme teklifi de bu değer yargılarının birleşebildiği yegane an olarak karşımıza çıkabiliyor. Ancak araştırmaya göre bu durum erkekler tarafından biraz yük, bir zorunluluk olarak algılanılabiliyor. Erkekler değişim istiyor olabilirler."

Aynı şekilde ilk buluşmada yenen yemeğin parasını erkeğin ödemesi gerektiği düşüncesinin kültürden kültüre, popülasyona ve yaşa göre de değişiklik gösterebilen bir durum olduğunu söyleyen Karaoğlu, bu durumun sembolik olarak kadınlar tarafından incelik, kibarlık, duyarlılık ve ilişki adına karşı taraf tarafından yapılmış güzel bir yatırım olarak algılandığını söylüyor. Karaoğlu bir şeye ne kadar çok yatırım (maddi, manevi) yaparsak o şeye o kadar anlam yükleyeceğimizi ve sahiplenme duygumuzun o kadar artacağını vurguluyor.

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Grafik: Harun Elibol

Diğer yandan, erkeklerin kadınlara çiçek alması ya da kadınların kapılarını açması gibi geleneksel davranışlara olan ilgimiz biraz azalmış gibi görünüyor. Ankete göre kadınların neredeyse yarısı ilk adımı erkeklerin atmak zorunda olmadığını düşünüyor. Ayrıca kadınların neredeyse üçte biri hiç evlenmek istemiyor. Ankete katılanların yüzde 37'sinden fazlası çocuk sahibi olmak istemediğini söylüyor.

SEKS KONUŞMAK ARTIK TABU DEĞİL

İlk buluşmada seks hakkında konuşmak artık tabu değil ve ankete katılanların yaklaşık yüzde 46'sı bu konuyu tartışabileceğini söylüyor.

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Anket sonuçları, bekarların üçte birinden fazlasının aynı anda birden fazla kişiyle çıkmakta çok sorun olmadığını düşündüğünü, katılımcıların beşte birinin ise açık bir ilişkiye sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Karaoğlu, eskiden sosyal ulaşabilirliğin daha az olması nedeniyle tek eşliliğin öneminin olduğunu, günümüzde muhtemelen sosyal medyanın da etkisiyle her iki cinsiyette de birden çok kişiyle aynı anda flörtleşme durumunun artık normalleştiğini dile getiriyor.

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Araştırmada ilk buluşmada öpüşmenin olumlu karşılanma oranının yüksek olmasını Karaoğlu, şu sözlerle açıklıyor.

"Özellikle de ilk buluşmada cinselliğin konuşulması her iki cinsiyeti de çok rahatsız etmemekte, belki de derin bir bağ kurmaktan, yaşadığımız çağda yani sevgi ve güven kavramlarının yerini öncelik olarak yerini haz ilkesi almış diyebiliriz."

KATILIMCILARIN YÜZDE 60'I "ÇİFT AŞILI OLMAYANLARLA FLÖRT EDEBİLİRİM" DİYOR

Ankete katılanların dörtte birinden fazlası, ilk buluşmada garip yönlerini bile ortaya koyduklarını itiraf ediyor.

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İtiraflar sadece bunlarla sınırlı değil. Bekarların yaklaşık yüzde 60'ı çift aşılı olmayan biriyle flört edebileceğini söyledi.

Ayrıca katılımcıların yüzde 45'inden fazlası artık Sevgililer Günü'nü kutlamadıklarını itiraf ediyor.



Araştırmaya göre ilk buluşma ile ilgili düşünceler şöyle:

Kadınların yüzde 91’i: Hesabı ödemeyen erkek rahatsız eder.

Erkeklerin yüzde 29’u: İlk buluşmada hesabı erkek ödememeli.

Erkeklerin yüzde 56’sı: Evlilik teklifi erkekten beklenmemeli.

Kadınların yüzde 38’i: İlk buluşmada flörtün evine gidilebilir.

Kadınların yüzde 29’u: İlk buluşma için en ideali yemeğe çıkmak.

Ankete katılanların yüzde 81’i: İlk buluşmada öpüşülebilir.

Ankete katılanların yüzde 41’i: İki doz aşısı olmayan kişiyle flört edilmez.

Ankete katılanların yüzde 50’si: İlk adım erkekten gelmeli.



BEDAVA YEMEK İÇİN KULLANIYORLAR

The Sun'a konuşan 28 yaşındaki Ryan, bir ilişkide hesapları neden erkeklerin ödemesi gerektiğini bir türlü anlamıyor.

Surrey adlı okur ise “Artık ilk randevularda ödeme yapmıyorum çünkü kızların beni bedava yemek için kullanmalarından bıktım. Ayrıca günümüzde bazı kadınlar erkeklerden daha fazla kazanıyor. Bu yüzden hesabı her zaman erkeklerin ödemesini beklemek saçmalık” diyor ve ekliyor:

“Ben de kadınların peşinden ilişki için koşmayı reddediyorum. Neden erkekler bu konuda tüm çabayı göstermek zorunda ve kadınlara hep erkeklerin yaklaşması gerektiği bekleniyor?”

“Kadın erkek eşit yaşıyoruz, bu yüzden kadınlar her şeyi erkeklerden beklememeli. Bunu söylediğimde bazı kadınlar hemen buluşmayı erteliyor."





'HESABIN YARISINI ÖDEMEKTEN MUTLULUK DUYARIM'

Liverpoollu bir öğrenci ve model olan 19 yaşındaki Sammi, gittiği buluşmalarda her zaman ödeme yapmayı teklif ettiğini söylüyor.

“Erkeklerle sosyal medya veya arkadaşlarımın arkadaşları aracılığıyla tanışıyorum. Bence flörtleştiğin biri ile para konusu her zaman eşit olmalı."

“Her zaman hesabın yarısını ödemekten mutluluk duyarım. Modern kadınlar böyle yapmalı. Ne kadar saygı gösterirsen o kadar saygı görürsün."

"Bana göre ideal bir ilk buluşma keyifli olmalı. Kahve içmek ya da öğle yemeği yemek, arabayla gezmek ya da güzel bir yürüyüşe çıkmak gibi…"

"Her zaman mum ışığında bir akşam yemeği ya da romantik bir klişe olmak zorunda değiliz. Instagram, Facebook ve TikTok, günümüzde yeni insanlarla tanışmanın oldukça normal bir yolu."

İngiltere’de ilk randevular için düşünceler aşağı yukarı bu şekilde. Peki ülkemizde durum nasıl? İlk buluşmadan kadın ve erkeklerin beklentileri neler? Hesap ödeme konusunda yeni tanışan çiftler ne düşünüyor? İşte ilk buluşma için düşüncelerini bizimle paylaşan okurlarımızdan birkaç örnek…

E.B/ Kadın (35)

“İlk buluşmada ve eğer devam ediyorsa ilişkinin ilerleyen süreçlerinde erkeğin üzerine binen hem ekonomik hem de duygusal yüklere bir kadın olarak çok karşıyım. Hesabı erkek ödemeli anlayışı artık tarihe karışmalı. Bir gün o ödesin, bir gün sen. "Kadın erkek eşittir" diyoruz ama hesap ödemeye gelince neden eşitlik bozulsun isteyelim ki. Kadın ilk buluşmada hesap da ödeyebilir, ilişki için ilk adımı da atabilir, ileride evlilik de teklif edebilir. Bunları hâlâ tartışıyor olmak bence bu yüzyıla hiç yakışmıyor.

S.G. Kadın (24)

"İlk buluşmada hesabı erkek ödemeli algısından yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. Bence ilk buluşmayı teklif eden kim ise kadın veya erkek fark etmeden hesabı da o ödemeli. Evlilik teklifini etmek de erkeğin görevi olarak görülmemeli. Doğru zamanı bulduğundan kimin içinden geliyorsa teklifi de o etmeli."

K.S. Erkek (22)

"İlk buluşmada yemeği erkek ödemeli, yıllardır bu böyledir ve böyle de olmalıdır. Kadına yemeğin parasını ödetmek kabalıktır, ona değer vermediğinin bir göstergesidir. Ben ilk buluşmada da sonrakilerde de sevgilime bir kuruş ödetmem."

K.B. Kadın (28)

"İlk buluşmada benim en tahammül edemeyeceğim şey karşımdaki kişinin restorandaki garsonlara kaba davranması. Bu benim ondan soğumama sebep olur. Zaten bu davranışından genel davranışlarına dair bir çıkarım yapar, bir daha görüşmem. Hesap ödeme konusunda bir kuralım yok ama özellikle ilk buluşmada erkeğin ödemesi ruhumu okşamıyor desem yalan olur. Bunu onu kullanmak için değil kendimi özel hissetmek için tercih ettiğim bir şey."

İ.T. Kadın (19)

İlk buluşmalar genelde beni heyecanlandırır ve gergin olurum. Genelde sosyal medya üzerinden tanıştığım kişilerle flört ediyorum. Bu sebeple buluşma ortamının kendimi rahat hissedebileceğim kalabalık bir yerde olmasını tercih ederim. Baş başa kalacağımız sessiz sakin ortamlara gitmeyi teklif ederse de sessizce oradan uzaklaşırım. Hele ilk buluşmadan öpüşmek için hamle yapması ya da cinsellikle ilgili konuşması beni çok rahatsız eder ve o kişiyle ikinci bir buluşma söz konusu bile olamaz.

C.Ö. Kadın (21)

İlk buluşmayı sakin ve güzel kahveleri olan bir yerde gerçekleştirmeyi tercih ederim. Çünkü kahvenin sohbeti koyulaştırdığına inanırım. Karşımdaki kişiyle daha rahat iletişim kurabilmek ve onu biraz da olsa tanıyabilmek için sakin bir ortam olmasını tercih ederim.

A.A. Erkek (25)

Evlilik teklifini hangi tarafın ettiğinin çok bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan iki tarafın da kendini evliliğe hazır hissetmesi.

A.B. Kadın (42)

Evlilik teklifini erkeklerin etmesine alışık olduğumuz için erkeğin etmesi daha makul geliyor. Ancak artık kadınların da teklif etmesi normal karşılanabilir.

Ö.S. Erkek (32)

Özellikle bizim ülkede erkeklerin üzerinde ilişkiler konusunda büyük bir baskı var. İlk adım hep erkekten bekleniyor. Erkek özür dileyecek, erkek yemeğe çıkaracak, erkek evlenme teklifi edecek, erkek gönlünü hoş edecek... Tamam, insan sevdiği için her şeyi yapar, hatam varsa özür dilerim, her akşam yemeğe çıkarırım, evlenmek istediğim kadına teklif ederim sorun bu değil, sorun bunun bir kuralmış gibi hep erkekten beklenmesi... Beni bir ilişkide etkileyen en önemli şey kadının öz güvenli oluşu... "Senden çok hoşlandım sevgili olmak istiyorum" desin, "Bu akşam yemeğe çıkalım mı?" desin, ilk öpücük ondan gelsin, beni sahiplensin isterim.