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Gündem
Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 29.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Miyavlıyor musunuz, kükrüyor musunuz?

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
‘Miyavlıyor musunuz, kükrüyor musunuz?

TBMM Genel Kurulu’nda ABD Başkanı Biden’ın soykırım ifadesine verilecek ortak yanıt için grup başkanvekillerinin tartışması Meclis tutanaklarında şöyle yer aldı:

Muhammet Emin Akbaşoğlu (AK Parti): Sayın Cumhurbaşkanımız aslanlar gibi okkalı bir cevap vermiş, bir Osmanlı tokadını Biden’ın suratına indirmiştir. Peki, ey millet ittifakının ortakları ne İYİ Parti’den ne CHP’den buna ilişkin bir kınama işitmedik. Ortağınızın bu bildirisine miyavlıyor musunuz yoksa kükrüyor musunuz aslan gibi?

Müsavat Dervişoğlu (İYİ Parti): Biz ABD ve onun başkanına kükrüyoruz. Ayrıca Sayın Akbaşoğlu biz kedi soyundan gelmiyoruz aslan gibi kükremeyiz, biz sırası geldi mi bozkurt gibi gürler, eser geçeriz Allah’ın izniyle.

Engin Özkoç (CHP): Biden’ın karşısında aslan gibi kükreyen bir devlet başkanı görmedik, kedi gibi miyavlayan bir kişi gördük.

Bülent Tezcan (CHP): Sayın Akbaşoğlu hem de birkaç sefer bedrin aslanları gibi kükredi burada. Ben baktım, bedrin aslanları gibi kükrüyor, güzel, hoşuma da gitti, Allah için hoşuma gitti Sayın Akbaşoğlu.

Akbaşoğlu: Beraber kükreyelim.

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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