MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde operasyon: 3 terörist yakalandı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/PYD/YPG terör örgütünün ülkemize yönelik faaliyetlerinin sınır ötesinde bertaraf edilmesine matuf bir süredir sürdürdüğü planlı çalışmalar neticesinde 3 örgüt mensubunu Suriye'de terörden arındırılmış harekât bölgeleri üzerinden güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmek amacıyla, Tel Rifat-Azez-Afrin-Kilis/Gülbaba Köyü üzerinden Amanoslara intikal etmeyi planladığını tespit etti.

Mezkur bilgilerin Emniyet birimlerince de teyit edilmesi üzerine, MİT ekipleri teröristlerin yakalanmasına yönelik operasyon planının uygulamasına geçti.

Terör örgütü mensupları Adnan Piro kod Ferhad Edemen, Bahtiyar kod Ozan Tunç, Çem Riha kod Mehmet Kaykır, Tel Rifat alanından hareket ederek FKH alanına ulaştı.

FKH alanında örgüt mensuplarını karşılayan ve milis rolünü oynayan Suriye Milli Ordusu unsurları operasyonunun güvenliğini sağlamak amacıyla uygun bir mizansenle örgüt mensuplarını Afrin şehir merkezi girişine kadar getirdi.

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Afrin şehir merkezi girişinde Afrin-Azez karayolu üzerinde pusuda bekleyen MİT ekibi örgüt mensuplarını silah ve teçhizatları ile birlikte sağ olarak ele geçirdi.

PKK'DA FAALİYET GÖSTERİYORLARDI

Yakalanan teröristlerden Çem Riha kod Mehmet Kaykır'ın, 2012'de PKK'ya katıldığı, örgütün gençlik faaliyetlerinde yer aldığı, İran'da da örgüt adına faaliyet yürüttüğü, son olarak Amanos saha yönetiminde sözde Dörtyol Sorumlusu olduğu, Adnan Piro kod Ferhad Edemen'in 2010 yılında PKK'ya katıldığı, Zeytindalı Harekâtı öncesinde Amonoslar'da kurye ve muhabere sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği, Bahtiyar kod Ozan Tunç'un 2014'te örgüte katıldığı ve suikast eğitimi aldığı, örgüt elebaşlarından Bahoz Erdal Kod Fehman Hüseyin'in yakın koruması olduğu bilinmektedir.

Mezkûr operasyon, terör örgütünün yurtiçine kadro aktarımına yönelik olarak, sınır ötesinde gerçekleştirilen ve terör örgüt unsurlarının sağ olarak ele geçirildiği bir faaliyet olması, Zeytindalı Harekâtı'nın terör örgütün Akdeniz açılımı faaliyetlerine büyük bir darbe vurduğunu ve amacına ulaştığını göstermesi bakımından önem arz etmektedir.