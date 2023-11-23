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MİT'ten Suriye'de operasyon! Kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde sorumlulardan Fahrettin Tolun öldürüldü

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#MİT#Suriye#PKK
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 09:53

MİT, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır silah temin eden ve kırmızı bültenle aranan sözde sorumlulardan Fahrettin Tolun'u Suriye'nin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Suriye’de, PKK/YPG tarafından güvenlik güçlerimize yönelik düzenlenen saldırılarda kullanılan silahlardan sorumlu olan örgütün ağır silah ve savunma sanayi sorumlularından Hayri Serhat kod Fahrettin Tolun, MİT tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, sorumlu düzeydeki teröristleri hedef almaya devam ediyor. Hayri Serhat Kod Fahrettin Tolun, Suriye’nin Rumeylan bölgesinde PKK/YPG’nin ağır silah ve savunma sanayi sorumlusu olarak faaliyet yürütmekteydi. Fahrettin Tolun, örgütün kırsal kadrolarına katılan en eski teröristlerden biriydi.

Ayrıca, örgüt bünyesinde İran, Irak ve Suriye’de sorumlu düzeyde silahlı faaliyetlerde de bulunuyordu.

MİTten Suriyede operasyon Kırmızı bültenle aranan PKKnın sözde sorumlulardan Fahrettin Tolun öldürüldü

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NOKTA OPERASYON

Suriye alanındaki üst düzey sorumlulardan olan Tolun, MİT’in örgüte yönelik düzenlediği operasyonlardan korunmaya çalışıyordu. Takipten kaçmak amacıyla sürekli yerini değiştiriyordu. Tolun’un, yakınında tuttuğu kişilere karşı da son derece tedbirli davrandığı biliniyordu.

MİT, aldığı anlık istihbaratlar üzerine düğmeye bastı ve Fahrettin Tolun’u, nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

HAYRİ SERHAT KOD FAHRETTİN TOLUN KİMDİR?

Fahrettin Tolun, 1992’de terör örgütüne katıldı. Birçok silahlı faaliyet yürüttü. Türkiye, İran ve Irak kırsalında çeşitli alanlarda sorumlu düzeyde bulundu. Tolun, 2019’da Suriye’ye geçti ve örgütün ağır silah ve savunma birimi sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı. Fahrettin Tolun, örgütün ülkemize yönelik eylemlerinde kullandığı silahlardan sorumluydu.

Tolun hakkında, Interpol tarafından oluşturulan ‘Kırmızı Bülten’in yanı sıra Iğdır ve Erzurum Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından da “Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma” suçundan oluşturulan dosya kayıtları bulunmaktaydı.

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#MİT#Suriye#PKK

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