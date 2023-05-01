Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MİT’ten Suriye’de nokta vuruşu

Güncelleme Tarihi:

#MİT#PKK#Operasyon
MİT’ten Suriye’de nokta vuruşu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 07:00

MİT, PKK’nın Türkiye’ye yönelik saldırıların planlayıcısı “Mazlum Karamok” kod adlı Sabri Abdullah’ı hedef listesine aldı.

Haberin Devamı

MİT’in 2018 yılındaki operasyonundan yaralı kurtulan Abdullah, takipten kaçmak için “öldü” bilgisini yaydı. Ancak yapılan istihbarat çalışmalarında sağ olduğu, PKK’nın üst düzey yöneticilerinden “Bahoz Erdal” kod adlı Fehman Hüseyin’den aldığı talimatlar doğrultusundan MİT elemanlarına yönelik eylem hazırlığı yapmaya başladığı belirlendi.

PKK’nın askeri güvenlik sorumlusu da olan Abdullah’a yönelik, Kobani’de (Ayn El Arap) operasyon başlatıldı. MİT operasyonel ekibi, Kobani’de nokta operasyonla Sabri Abdullah’ı öldürdü. m ANKARA

Haberle ilgili daha fazlası:
#MİT#PKK#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Sporda başarısızlık yok mudur Giannis’in bozgun sonrası açıklamaları tartışma yarattı ‘Ağır zırvaladı’

Sporda başarısızlık yok mudur? Giannis’in 'bozgun sonrası' açıklamaları tartışma yarattı! ‘Ağır zırvaladı’

#NBA
Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew
Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

#Rota