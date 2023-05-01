MİT’ten Suriye’de nokta vuruşu

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MİT’in 2018 yılındaki operasyonundan yaralı kurtulan Abdullah, takipten kaçmak için “öldü” bilgisini yaydı. Ancak yapılan istihbarat çalışmalarında sağ olduğu, PKK’nın üst düzey yöneticilerinden “Bahoz Erdal” kod adlı Fehman Hüseyin’den aldığı talimatlar doğrultusundan MİT elemanlarına yönelik eylem hazırlığı yapmaya başladığı belirlendi.



PKK’nın askeri güvenlik sorumlusu da olan Abdullah’a yönelik, Kobani’de (Ayn El Arap) operasyon başlatıldı. MİT operasyonel ekibi, Kobani’de nokta operasyonla Sabri Abdullah’ı öldürdü. m ANKARA