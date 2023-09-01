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MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: Rezan Güngen etkisiz hale getirildi

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#MIT#Süleymaniye#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 09:47

MİT, terör örgütü PKK'nın saldırı ve sabotaj amacıyla eğitim verdiği Rezan Güngen'i, Irak'ın Süleymaniye kırsalında düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; MİT'in sınır ötesi operasyonları etkili bir şekilde devam ediyor. MİT, Irak'ın kuzeyinde kurduğu istihbarat ağı ve saha ajanları sayesinde PKK/KCK terör örgütüne göz açtırmıyor.

Geçmiş dönemde yakın akrabalarının etkisiz hale getirildiği öğrenen 'Rezan Botan' kod adlı Rezan Güngen'in, çevresindeki örgüt sempatizanlarının yönlendirmesiyle Irak'ta Mahmur kampına gittiği belirlendi.

PKK'nın özel operasyonlarda kullanmak için eğittiği ve saldırı/sabotaj eğitimleri verdiği terörist, Süleymaniye kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİTten Süleymaniyede operasyon: Rezan Güngen etkisiz hale getirildi

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#MIT#Süleymaniye#Operasyon

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