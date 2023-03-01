MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyonu: 60 şehidin katili yakalandı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, saha ajanları, Ramazan Güneş’in Süleymaniye’de saklandığını belirledi. Güneş, yaklaşık bir yıl süren takip ile kontrol altına alındı. Daha sonra uygun koşulların oluştuğuna karar veren operasyon sorumluları tarafından süreç başlatıldı. Terör örgütü PKK/KCK’lı Ramazan Güneş, MİT’in saha ajanları tarafından düzenlenen baskınla yakalandı.

HEDEF LİSTESİNDEYDİ

Terör örgütü tarafından ‘güvenli bölge’ olarak görülen Süleymaniye’de gerçekleştirilen nokta operasyonu ile yakalanıp Türkiye’ye getirilen Ramazan Güneş,PKK/KCK’nın sözde özel güç mensubu olarak Soreş/Soreşger kod adıyla biliniyordu.

Terör örgütüne 2008 yılında katılan ve Hakkâri kırsalı ile Irak ve Suriye’de uzun yıllar faaliyet yürüten Ramazan Güneş, 2011-2017 yılları arasında terör örgütü PKK/KCK tarafından Hakkâri/Çukurca’da gerçekleştirilen 12 eylemde bizzat yer alarak 57 asker, 1 polis ve 2 köy korucusu olmak üzere toplam 60 güvenlik personelinin şehit edilmesinde aktif rol oynamış ve bu nedenle MİT tarafından hedef listesine alınmıştı.

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12 SALDIRIDA YER ALDI

PKK’lı Ramazan Güneş’in 2011-2017 yılları arasında yer aldığı terör saldırıları şu şekilde:

- 1 askerin şehit olduğu Hakkâri/Çukurca Asayiş Komando Tabur Komutanlığı’na, 2011’deki roketatarlı saldırı.

- 2 askerin şehit olduğu Çukurca/Gezgintepe saldırısı.

- 9 askerin şehit olduğu Çukurca karayolu üzerinde güvenlik güçlerine yönelik saldırı.

- 26 askerin şehit olduğu Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Çukurca Asayiş Tepe Üs Bölgesi, TOKİ Polis Lojmanları başta olmak üzere birçok noktaya eşzamanlı gerçekleştirilen saldırılar.

- 1 polisin şehit olduğu Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait araca El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile gerçekleştirilen saldırı.

- 3 askerin şehit olduğu Şubat 2012’de Hakkâri/Çukurca’da 49 Tepe olarak bilinen üs bölgesine saldırı.

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- 6 asker ile 2 köy korucusunun şehit olduğu Ağustos 2012’de Çukurca/Merkez/Geçimli Jandarma Karakolu’na saldırı.

- 2 askerin şehit olduğu Çukurca/Güven Dağı ve Hisar Dağı bölgesindeki güvenlik güçlerine yönelik Ekim 2016’daki saldırı.

- 7 askerin şehit olduğu Çukurca-Kazan Vadisi-Han Tepe ve Kale Tepe bölgesinde yaklaşık 200 PKK/KCK’lı teröristin katılımıyla gerçekleştirilen saldırı.

- 1 askerin şehit olduğu Çukurca Güven Dağı Üs Bölgesi’ne yapılan saldırı.