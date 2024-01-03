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MİT'ten sınırın 200 km uzağında operasyon! PKK/KCK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü

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#MİT#İslam Cehanfer#Süleymaniye
MİTten sınırın 200 km uzağında operasyon PKK/KCKnın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2024 10:42

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer'i, Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki, Irak Süleymaniye Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı, sınır ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. MİT, Irak/Süleymaniye’nin Pencevin kırsalında, Türkiye sınırına yaklaşık 200 km uzaklıkta, İran asıllı Berhudan Kelhor kod adlı İslam CEHANFER’i etkisiz hale getirdi.

SURİYE’DEN BERİ TAKİP EDİLİYORDU

Terörist İslam CEHANFER’in Suriye’de bulunduğu dönemde PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarının sorumluluğunu üstlendiği ve yaralı örgüt mensuplarının tedavilerini gerçekleştirdiği biliniyordu. Berhudan Kelhor kod adlı İslam CEHANFER’in faaliyetleri Suriye’den Irak’a kadar adım adım izlendi.

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MİT’in saha ajanları YPG’nin sözde Tabur Sorumlusu İslam CEHANFER’in yerini Irak/Pencevin’de tespit etti. CEHANFER’e yönelik operasyon düzenlenmesi kararı alındı.

200 KİLOMETRE DERİNLİKTE NOKTA OPERASYON

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MİT tarafından operasyon kararı alınması sonrasında, PKK/KCK mensubu Berhudan Kelhor kodlu teröristin hareketliliği MİT’in Süleymaniye/Pencevin’deki saha ajanları tarafından izlenmeye başlandı.

MİTten sınırın 200 km uzağında operasyon PKK/KCKnın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü

Operasyon için en uygun koşulların oluşması akabinde Türkiye sınırına 200 km uzaklıkta İslam CEHANFER MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

Bölücü terör örgütüne her alanda darbe vuran MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde gerek Irak’ta gerekse Suriye’de nokta operasyonlarına devam edeceği mesajını verdi.

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#MİT#İslam Cehanfer#Süleymaniye

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