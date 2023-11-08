MİT’ten PKK’ya Hakurk darbesi

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MİT, terör örgütü PKK’nın Hakurk alanındaki örgütlenme sorumluluğunu yürüten “Tekoşin Cizre” kod adlı Ayşe Arslan’ın etkisiz hale getirilmesi için çalışma başlattı. Saha ajanları, PKK’lı teröristin Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta bulunduğu yeri tespit etti.

EYLEM PLANLARKEN

Ayrıca MİT’in istihbarat ağı ve saha ajanları aracılığıyla terörist Arslan’ın, Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine yönelik bir eylem için toplantı hazırlığında olduğu da belirlendi. Bunun üzerine MİT yaptığı nokta operasyonla Arslan’ı etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2004 yılında PKK’ya katılan ve hakkında aranma kaydı bulunan Arslan’ın geçmiş dönemde yurtiçinde, 2014 yılında ise terör örgütünün Suriye kolu olan PYD/YPG içinde faaliyet gösterdiği kaydedildi.