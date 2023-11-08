×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

MİT’ten PKK’ya Hakurk darbesi

Güncelleme Tarihi:

#MİT#Irak#Hakurk
MİT’ten PKK’ya Hakurk darbesi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 07:00

MİT, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’a yaptığı nokta operasyonla terör örgütü PKK’nın sözde sorumlularından “Tekoşin Cizre” kod adlı Ayşe Arslan’ı etkisiz hale getirdi.

Haberin Devamı

MİT, terör örgütü PKK’nın Hakurk alanındaki örgütlenme sorumluluğunu yürüten “Tekoşin Cizre” kod adlı Ayşe Arslan’ın etkisiz hale getirilmesi için çalışma başlattı. Saha ajanları, PKK’lı teröristin Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta bulunduğu yeri tespit etti.

EYLEM PLANLARKEN

Ayrıca MİT’in istihbarat ağı ve saha ajanları aracılığıyla terörist Arslan’ın, Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine yönelik bir eylem için toplantı hazırlığında olduğu da belirlendi. Bunun üzerine MİT yaptığı nokta operasyonla Arslan’ı etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2004 yılında PKK’ya katılan ve hakkında aranma kaydı bulunan Arslan’ın geçmiş dönemde yurtiçinde, 2014 yılında ise terör örgütünün Suriye kolu olan PYD/YPG içinde faaliyet gösterdiği kaydedildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#MİT#Irak#Hakurk

BAKMADAN GEÇME!