MİT’ten PKK’ya darbe

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Terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Derik tugay sorumlusu da olan Azo, Şırnak’taki 1’inci Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı Yakacık Karakolu’na 2 Şubat 2022’de düzenlenen ve terhisine 20 gün kala er Tarık Tarcan’ın şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı saldırının faili olarak aranıyordu. 7 Eylül 2022’de Suriye’nin kuzeyinde, 250 PYD/YPG’li teröristin ABD ile katıldığı ortak tatbikatın koordinasyon sorumlusu olarak görev alan Azo, ABD askerleri ile samimi pozlarıyla da gündeme gelmişti.