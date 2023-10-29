×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

MİT’ten PKK’ya darbe

Güncelleme Tarihi:

#MİT#PKK#Suriye
MİT’ten PKK’ya darbe
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2023 07:00

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT’in yakın takibe aldığı “Şibli Derik” kod adlı Muhammed Azo, Suriye’nin kuzeyinde nokta operasyonu ile öldürüldü.

Haberin Devamı

Terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Derik tugay sorumlusu da olan Azo, Şırnak’taki 1’inci Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı Yakacık Karakolu’na 2 Şubat 2022’de düzenlenen ve terhisine 20 gün kala er Tarık Tarcan’ın şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı saldırının faili olarak aranıyordu. 7 Eylül 2022’de Suriye’nin kuzeyinde, 250 PYD/YPG’li teröristin ABD ile katıldığı ortak tatbikatın koordinasyon sorumlusu olarak görev alan Azo, ABD askerleri ile samimi pozlarıyla da gündeme gelmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MİT#PKK#Suriye

BAKMADAN GEÇME!