×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

MİT’ten PKK’ya ağır darbe

Güncelleme Tarihi:

#MİLLİ İstihbarat Teşkilatı#MİT#PKK
MİT’ten PKK’ya ağır darbe
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 07:00

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK’nın, Irak/Hakurk ve Metina’da güvenlik güçlerine yönelik yaptığı eylemlerin ardından Suriye’de bulunan PKK hedeflerini yok etti. Örgüte ait tüm altyapı tesisleri nokta atışı ile imha edilerek 50’ye yakın hedef vuruldu.

Haberin Devamı

MİT, örgütün kıyafetinden silahına, patlayıcısından günlük yaşam malzemesine kadar kullandığı ürünleri Suriye’deki tesislerinde ürettiğini tespit etti. PKK’nın hareket kabiliyeti ve altyapısını hedef almak için harekete geçen MİT, PKK’nın askeri, ekonomik ve lojistik tesislerinin Kamışlı, Amude ve Ayn Al Arab (Kobani) bölgelerinde sivil görünümlü olarak faaliyet yürüttüğünü belirledi. Tüm tesislere ait konum bilgileri merkeze aktarılarak, örgüte yönelik strateji belirlendi. Tamamlanan hazırlıkların ardından operasyon için düğmeye basıldı. Örgüte ait hedeflenen tüm altyapı tesisleri nokta atışı ile imha edildi ve 50’ye yakın hedef vuruldu.

ELEBAŞLARI ETKİSİZ

Güvenlik kaynakları, sorumlu örgüt üyelerinin etkisiz hale getirildiğini, karargâh ve tesislerin imha edildiğini kaydetti.   

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#MİLLİ İstihbarat Teşkilatı#MİT#PKK

BAKMADAN GEÇME!