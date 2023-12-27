MİT’ten PKK’ya ağır darbe

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MİT, örgütün kıyafetinden silahına, patlayıcısından günlük yaşam malzemesine kadar kullandığı ürünleri Suriye’deki tesislerinde ürettiğini tespit etti. PKK’nın hareket kabiliyeti ve altyapısını hedef almak için harekete geçen MİT, PKK’nın askeri, ekonomik ve lojistik tesislerinin Kamışlı, Amude ve Ayn Al Arab (Kobani) bölgelerinde sivil görünümlü olarak faaliyet yürüttüğünü belirledi. Tüm tesislere ait konum bilgileri merkeze aktarılarak, örgüte yönelik strateji belirlendi. Tamamlanan hazırlıkların ardından operasyon için düğmeye basıldı. Örgüte ait hedeflenen tüm altyapı tesisleri nokta atışı ile imha edildi ve 50’ye yakın hedef vuruldu.

ELEBAŞLARI ETKİSİZ

Güvenlik kaynakları, sorumlu örgüt üyelerinin etkisiz hale getirildiğini, karargâh ve tesislerin imha edildiğini kaydetti.